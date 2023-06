Alcaldía de Iribarren apoya festival nacional de ajedrez escolar

La Alcaldía de Iribarren, a través del plan “Viajando Contigo” desarrollado por el Instituto Municipal del Deporte y Recreación (IMDERI), se hace presente en el Festival Nacional de Ajedrez Escolar.

“Con gran emoción, les doy la bienvenida a los 503 Atletas que participarán en dicho evento, estoy muy contento de acogerlos en nuestra ciudad crepúscular, siempre contarán con mi apoyo para seguir consolidando el deporte en el Municipio Iribarren” expresó la autoridad máxima de Iribarren, el Alcalde Luis Jonás Reyes Flores.

“Este evento se disfrutará desde el 21 al 25 de junio en las Instalaciones del Gran salón del Hotel Trinitarias Suites, donde están participando las categorías Sub 7, Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15 y Sub 17, en la rama y femenino” dió a conocer Eliécer Fréitez , presidente de IMDERI

También acotó que están muy contentos en apoyar a los 74 atletas que representan al Estado Lara con el plan “Viajando Contigo”

Los Campeones Nacionales en estas categorías ganarán el derecho de ser parte de la pre- selección nacional y será el representante oficial de Venezuela, en su respectiva categoría, en el Panamericano de Ajedrez Escolar del año Perú 2023.

UNIDOS DEPORTE Y TURISMO

A los ajedrecistas y sus representantes de este evento, se les acompañó también con orientación turística brindada a través de promotoras de Cortubar, para que pudieran disfrutar en su estadía de los atractivos de nuestro Barquisimeto bello e invitarlos a la próxima Feria Internacional de Turismo FITVEN 2023.

Información de: Nota de Prensa