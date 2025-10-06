Alcaldía de Caracas garantizará seguridad en ceremonia del Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles en el Simón Bolívar

La alcaldesa de la entidad, Carmen Meléndez, indicó que «nos preparamos con los elementos audiovisuales, de organización y seguridad para atender a los fieles, en esta celebración tan importante para el país».

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, anunció que la ceremonia de canonización del Dr. José Gregorio Hernández, que se llevará a cabo en el Estadio Monumental Simón Bolívar, contará con la presencia de funcionarios de seguridad para garantizar la tranquilidad de los asistentes.

A través de las redes sociales, Meléndez indicó que sostuvo un encuentro con autoridades eclesiásticas, autoridades de Gestión de Riesgo y Protección Civil, así como diferentes órganos de Seguridad Ciudadana.

«Nos preparamos con los elementos audiovisuales, de organización y seguridad para atender a los fieles de Caracas y de todo el territorio nacional que vendrán a esta celebración religiosa tan importante para nuestro país y para el mundo», destacó.

La actividad central por la canonización de José Gregorio Hernández en Venezuela se realizará el próximo 25 de octubre; sin embargo, en el Vaticano está programada para el 19 de octubre de 2025, junto a la madre Carmen Rendiles, en la Plaza San Pedro.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión