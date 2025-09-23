Alcaldesa de Caracas Carmen Meléndez: Vamos a demostrarle al imperio que Venezuela se respeta

«Hoy que la patria nos llama tenemos que estar dispuesto a todo, no se va a parar la producción ni los servicios, pero estamos claros que si debemos pasar a la lucha armada tenemos todos que conocer cuál es la misión a desempeñar», expresó Carmen Meléndez.

La alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, señaló que «vamos a demostrarle al imperio que el pueblo de Venezuela se respeta, que las mujeres de Venezuela se respetan, no queremos burlas», en respuesta a un post publicado por el mandatario estadounidense, Donald Trump, en donde se burla de manera irónica de la preparación de las mujeres para la defensa del país.

Durante su intervención en la movilización en respaldo al presidente Nicolás Maduro, desde Zona Rental, Meléndez reiteró el compromiso del pueblo venezolano con la defensa de la patria.

Asimismo, destacó la presencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en las comunidades en unión cívico militar.

«Hoy que la patria nos llama tenemos que estar dispuesto a todo, no se van a parar, no se va a parar la producción ni los servicios, pero estamos claros que si debemos pasar a la lucha armada tenemos todos que conocer cuál es la misión él y rol que vamos a desempeñar», expresó.

