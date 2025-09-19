Alcalde Yanys Agüero otorga 85 financiamientos a los segundos proyectos de la Consulta Popular del 27 de abril

En un evento trascendental para la defensa de la soberanía y la paz del territorio, se llevó a cabo un encuentro de Comunas Antiimperialistas, celebrado en el emblemático Complejo Recreacional y Turístico Monumento El Obelisco, donde el Alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero, otorgó 85 financiamientos destinados a los segundos proyectos de la Consulta Popular Nacional del 27 de abril y los proyectos de la juventud.

El encuentro contó con la presencia de Ángel Prado, Ministro del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana; el gobernador del estado Lara, Comandante Luis Reyes Reyes y el poder popular organizado en comunas combativas.

Durante su intervención, el Alcalde Yanys Agüero anunció con satisfacción la entrega de recursos para 85 proyectos comunitarios que ya están en ejecución, impulsando iniciativas productivas y sociales en diversas áreas, “la fórmula la tenemos, ahora nos toca seguir movilizándonos para defender el legado revolucionario y así hacer irreversible este proceso que vivimos”, enfatizó.

Miguel Pérez, comunero de El Carmen, expresó su gratitud al recibir el financiamiento, que a su juicio permitirá ir solventando los requerimientos de su comunidad, “esto no es solo un financiamiento, es la esperanza de un barrio que necesitaba ver sus sueños convertirse en realidad. Gracias a la alcaldía, pondremos en marcha nuestro proyecto que beneficiará a toda la comunidad».

“En las comunas se respira aires de valentía y compromiso”

Durante el encuentro, el Ministro Ángel Prado aseveró que en cada comuna hace vida una vanguardia de jóvenes luchando y defendiendo la patria de Chávez y Bolívar, “estamos claros de las intenciones de países extranjeros, pero no por ello vamos a desmayar; en cada comuna se respiran los aires de valentía y compromiso con el Presidente Nicolás Maduro”, manifestó Prado.

Con esto coincidió el Comandante Luis Reyes Reyes, quien indicó que la esencia de la defensa de la soberanía radica en la perfecta unión cívico- militar, “somos pacifistas pero no podemos permitir los ataques; hoy más que nunca contamos con un pueblo que anhela vivir en paz, soberanía e independencia”, concluyó la máxima autoridad de Lara.

Prensa Alcaldía Bolivariana del municipio Iribarren

Hender «Vivo» González