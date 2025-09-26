Alcalde Yanys Agüero lleva la 4ta «Operación Iribarren para la Vida» a la parroquia El Cují

El Alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero, encabezó el despliegue de la «Operación Iribarren para la Vida», llevando atención social integral y respuestas directas a los habitantes de la parroquia El Cují.

Desde El Cují, el mandatario local aseguró que esta iniciativa es la materialización de los compromisos adquiridos durante su fase de campaña.

«Ya como alcalde del municipio Iribarren estamos dando grandes respuestas a los compromisos que asumimos en una fase de la campaña. Iribarren para la Vida dentro de sus principios, misión y visión tiene como centro el ser humano», afirmó Agüero.

El plan de abordaje social se ha consolidado como la herramienta principal de la gestión municipal para acercarse a la ciudadanía, ofreciendo servicios, ayudas y soluciones a las necesidades planteadas.

El Alcalde Agüero detalló la magnitud y el alcance futuro de la operación, asegurando que se trabajará de forma exhaustiva en todo el territorio:

«Con esta operación vamos a ir comuna por comuna. Nosotros tenemos 1.260 comunidades en Iribarren. Nosotros tenemos un esquema y en su momento vamos a abordar comunidad por comunidad porque aquí venimos a escuchar el sentir colectivo», sentenció el alcalde, ratificando su compromiso de llevar la gestión a cada rincón del municipio.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto