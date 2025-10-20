Alcalde Yanys Agüero impulsa la rehabilitación vial en Iribarren para una mejor transitabilidad

La Alcaldía del municipio Iribarren, bajo la dirección del Alcalde Yanys Agüero y a través de la Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación Ambiental (Emica), avanzan en los trabajos de rehabilitación vial en distintas parroquias del municipio con el objetivo de optimizar el flujo vehicular y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Leer También: ¿Falla mecánica o negligencia, la causa de accidentes del transporte público en Lara?

En ese sentido, equipos de trabajo se encuentran desplegados en la parroquia Catedral, específicamente en la carrera 25 entre calles 47 y 48, donde se realiza la colocación de 90 toneladas de mezcla asfáltica.

Asimismo, en la carrera 18 entre calles 21 y 22 se están ejecutando labores de demarcación con equipo compresor para preparar y delimitar las áreas a intervenir. Mientras que en la parroquia Concepción, las cuadrillas trabajan en varios frentes, atendiendo tanto vías principales como adyacentes. En la calle 48 con carrera 23, los trabajos se centran en la demarcación con compresor y la remoción de carpeta y bases necesarias para realizar un sondeo de la red de Hidrolara, garantizando una intervención integral entre Gobernación de Lara y Alcaldía de Iribarren.

De igual manera, en la Carrera 18 entre calles 40 y la Av. Rotaria, se trabaja para mejorar la circulación vehicular.

Asimismo, el Plan de Asfaltado de la alcaldía atiende el sector Santa Gema de la Comunidad Japón 2, especialmente en la calle 39 entre Av. Venezuela y Carrera 29, donde se está realizando el proceso de fresado, que consiste en la remoción controlada del pavimento dañado, para la posterior colocación de una nueva capa de asfalto.

José Pérez, residente de la parroquia Catedral, expresó que los trabajos contribuyen a embellecer la ciudad, «se ve que el Alcalde Yanys Agüero ha puesto empeño en solventar las problemáticas en materia de vialidad; estamos claros que aún falta por hacer pero hasta los momentos se ha avanzado muchísimo», concluyó.

Prensa Alcaldía del municipio Iribarren

Hender «Vivo» González