Alcalde Yanys Agüero: “Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de financiar a los emprendedores”

En el marco del 473 aniversario de la ciudad de Barquisimeto, la Alcaldía del municipio Iribarren, a través de la Fundación Municipal de Economía Social (FUMDES), realizó una entrega de financiamientos y beneficios a 87 emprendedores de la región. El evento, que tuvo lugar en el emblemático monumento de la Flor de Venezuela, busca fortalecer la economía local y respaldar a los pequeños y medianos empresarios.

El alcalde del municipio, Yanys Agüero, destacó que esta iniciativa forma parte de las acciones prometidas por su gestión para impulsar el desarrollo económico. «Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de seguir financiando a los emprendedores y a todos los hombres y mujeres que desarrollan una actividad económica en nuestro municipio», afirmó.

En este primer acto de entrega, se distribuyó un monto total de 7.800.000 bolívares para apoyar a los beneficiarios en diversas áreas productivas, incluyendo panadería, sector textil, refrigeración, belleza, estética y repostería.

El alcalde señaló que esta acción se enmarca en el plan de gobierno «Iribarren para la vida», específicamente en la línea estratégica de «Economía para la vida».

«Estamos aquí para hacer realidad el sueño de cada uno de estos hombres y mujeres», concluyó el alcalde, subrayando el compromiso de su administración de continuar con este tipo de operaciones para el beneficio de la comunidad.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto