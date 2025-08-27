Alcalde Yanys Agüero: «Es nuestro deber poner en marcha una gestión local que acompañe y proteja al pueblo»

34 instituciones movilizadas durante el Campamento N°2 “Operación Iribarren para la Vida» en Río Claro.

Con gran entusiasmo se desarrolló el Campamento N°2 “Operación Iribarren para la Vida” en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de la comunidad de Río Claro, actividad que congregó a 34 instituciones gubernamentales, en beneficio de 5 comunas para el fortalecimiento del poder popular, la gestión comunitaria, adecuación de proyectos y respuestas a requerimientos concretos.

La actividad, estuvo encabezada por el Alcalde Bolivariano del municipio Iribarren, Yanys Agüero, quien informó que la Operación va enmarcada en los principios de la unidad y el compromiso de mantenerse en el territorio, «es nuestro deber poner en marcha una gestión local que acompañe y proteja al pueblo; de esa manera, a través de la Brigada Social, hemos hecho entrega de 68 ayudas técnicas y sociales que abarcan pañales, sillas de rueda, colchones, bastones y bolsas de alimentos», detalló la máxima autoridad local que se mantendrán en la calle trabajando por la ciudadanía.

A la par, el Alcalde realizó un recorrido por las cinco comunas y diversas salas de autogobierno del territorio visitado, constatando los avances en organización y proyectos socioeconómicos que impulsan la transformación local, «valoramos los proyectos y las a

Agendas Concretas de Acción, ya que representa la ruta para resolver cualquier incidencia; y a su vez estamos promoviendo el financiamiento de proyectos que el mismo pueblo ha estado presentando», añadió que las operaciones llegarán a las 10 parroquias de la jurisdicción.

Igualmente, durante la actividad, los habitantes de Río Claro pudieron afinar procesos de renovación de Consejos Comunales, verificación de procesos de los Jueces de Paz, asesoría de regularización de las tierras, captación de proyectos para bodegas comunales, atención a mini-vertederos en la vía y puntos focales, venta de zapatos, víveres, útiles escolares, actividades recreativas para los niños y niñas, asesorías jurídicas infantiles, clínicas deportivas, consultas medicas integrales, registro de personas con discapacidad, entrega de canastillas para embarazadas, micro talleres, entre otros beneficios. «Hay una pre avanzada que valora y ejecuta un diagnóstico previo en cada uno de los territorios, lo que nos da la viabilidad de articular con todas las instituciones y así ofrecer respuestas oportunas y directas», comentó Agüero que próximamente se realizará un abordaje detallado por cada comuna y circuito comunal de Iribarren.

Parte del poder popular presente, coincidió en que las operaciones Iribarren para la Vida contribuyen a ser escuchados y atendidos, entre ellos, Yusmery Gutiérrez, quien destacó que el campamento demuestra que sí es posible trabajar en conjunto; y a la par articular proyectos productivos que benefician directamente al pueblo, «esta hermosa iniciativa de nuestro Alcalde Yanys Agüero, es un gran paso para afianzar el acercamiento y ser oídos en todos los aspectos que conciernen al territorio», agregó.

Por último, Silvia Abarca, vocera comunal, quien señaló: «Estamos felices por este apoyo que se le ha dado a la parroquia Juárez, ya que estamos seguros que continuarán llegando a más comunidades y sobretodo a las familias más vulnerables que confían en el proceso revolucionario que lidera ahora nuestro Alcalde Yanys Agüero», culminó.

