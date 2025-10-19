Alcalde Yanys Agüero anuncia obras en honor a la Canonización del Dr. José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles

En el marco de la Canonización del Doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, ahora Santos de la Iglesia Católica, el Alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero, aprovechó la oportunidad de anunciar distintas obras en honor al santo venezolano, tras finalizar la santa eucaristía ofrecida en el Santuario Arquidiocesano Parroquia Nuestra Señora de Altagracia.

Leer También: Somos TV y Noticias Barquisimeto transmitirán en vivo la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

La Santa Misa, presidida por Monseñor Polito Rodríguez, Arzobispo de la ciudad crepuscular, contó con la presencia de Nelson Torcate, Secretario General de Gobierno; el Alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero; Milagro de Reyes, primera combatiente de la entidad larense, además de diversas autoridades y el pueblo en general.

De esa manera, el líder local Yanys Agüero, comentó que la feligresía barquisimetana se une al júbilo que se vive en la ciudad de Roma al haberse efectuado la canonización del Doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, “nos sentimos muy privilegiados de tener ahora estos santos venezolanos; en el caso del médico de los pobres, José Gregorio Hernández, siempre tuvo vocación y estuvo con el pueblo”, anunció que desde la Alcaldía del municipio Iribarren iniciarán los trabajos de rehabilitación de la Plaza Altagracia, ubicada en el centro de la ciudad.

Asimismo, Agüero notificó que harán entrega de la rehabilitación del Mirador en honor al Doctor José Gregorio Hernández en el sector Altos de las Flores; rehabilitación de la plazoleta del Doctor José Gregorio Hernández ubicada en la Avenida Libertador con Avenida Vargas; activación de la Ruta de la Fe por los distintos recintos religiosos, además de un proyecto tipo mapping de los santos canonizados en la Iglesia Concepción, “en estos tiempos reconocemos el legado de nuestros santos y ahora con felicidad vemos que se hizo realidad un día tan esperado; con fe y esperanza seguiremos por el camino del bien”, señaló la autoridad local.

Otro de los anuncios importantes en el marco de este hecho histórico es la rehabilitación de la Iglesia Nuestra Señora de Altagracia con el apoyo de la Vicepresidencia de Asuntos Religiosos del PSUV, sumado al aporte de la Gobernación y la Alcaldía.

Durante el desarrollo de la Santa Misa, Monseñor Polito Rodríguez, destacó la necesidad de seguir formando ciudadanos de bien, con valores y principios religiosos y éticos, «el Doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, son el claro ejemplo de servir al pueblo de forma honesta y también apegados al servicio y la oración», aseveró el líder religioso.

Monseñor Polito aprovechó la oportunidad para invitar a la población en general a la Celebración Nacional de la Canonización que se realizará en el Estadio Metropolitano de Cabudare, municipio Palavecino, el próximo sábado 26 de octubre.

Prensa Alcaldía Bolivariana de Iribarren

Hender «Vivo» González