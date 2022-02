Alcalde en Anzoategui: «Yo no tendría prejuicios de hacer el amor con un hombre»

Alcalde del municipio Simón Rodríguez (El Tigre), en el estado Anzoátegui, Ernesto Paraqueima, confesó que podría tener relaciones sexuales con otro hombre pero cree que no conseguiría una erección.

La autoridad local realizó las declaraciones durante una edición del programa Contra Poder del año 2016, mismo que él conducía.

«Yo no tendría prejuicios de hacer el amor con un hombre. No lo tendría, pero es que no se me para«, aseguró mientras entrevistó a Andrea Sarmiento.

Esta no sería la primera vez que el alcalde genera algún tipo de polémica. En días anteriores se hizo tendencia en redes sociales tras anunciar que «rifaría» unos combos rellenos de condones, lubricantes, nucita, entre otros detalles.

Desde su cuenta en Instagram el funcionario publicó un vídeo donde aseguraba que dichos obsequios podrían ser compartidos entre amigos para disfrutar «de forma segura».

Según explicó, conversar acerca de estos temas permitirá reducir los números de embarazos no deseados y promover la planificación familiar. En ese sentido agregó que el próximo 14 de febrero, Día de los Enamorados, este combo sería un buen regalo.

El alcalde anzoatiguense entre la promesa, dijo que regalará 40 combos a quienes participen. La publicación la realizó acompañada con un video mostrando los detalles.

Con información de: VN