Alcalde Luis Jonás Reyes Inaugura «Círculo de los Abuelos» en el CPC La Carucieña

En un acto cargado de significado tanto comunitario como personal, el alcalde del municipio Iribarren, Luis Jonás Reyes, realizó hoy la entrega formal de un espacio rehabilitado y acondicionado dentro del emblemático Centro de Participación Ciudadana (CPC) de La Carucieña. Este renovado lugar, que a partir de la fecha será conocido como el «Círculo de los Abuelos», está concebido como un epicentro de esparcimiento, interacción y bienestar para los adultos mayores de la zona.

Se ha dotado con las facilidades necesarias para que puedan disfrutar de juegos de mesa, compartir anécdotas, socializar y, en definitiva, enriquecer su vida diaria, fomentando una participación activa dentro del corazón de su comunidad.

La relevancia de esta inauguración trascendió lo meramente protocolario, ya que el propio alcalde Reyes compartió públicamente la profunda conexión emocional y biográfica que lo une al CPC de La Carucieña.

Durante su alocución, el burgomaestre rememoró sus primeros pasos en la arena política, un hito que data del año 2004, específicamente en el contexto previo al referéndum revocatorio que ratificó al entonces presidente Hugo Chávez en el poder. Fue en este mismo centro donde, según sus palabras, se forjó gran parte de su vocación de servicio.

Con una franqueza que denotaba genuino apego, el alcalde expresó el vínculo indeleble que siente por el lugar: «Aquí he llorado, he reído, he sufrido. Este es un espacio donde se han forjado muchas luchas y donde hemos compartido momentos trascendentales».

Esta declaración subraya no solo el cariño, sino también el reconocimiento de la importancia histórica y social que el CPC ha tenido en su trayectoria.

La entrega del «Círculo de los Abuelos» se convierte en una de las últimas gestiones significativas de Luis Jonás Reyes al frente de la Alcaldía de Iribarren, justo antes de la transición de mando a su sucesor, quien será electo en los próximos comicios del 27 de julio. Esta iniciativa no solo busca dignificar y proveer un lugar adecuado para el ocio y la integración de la tercera edad, sino que también simboliza un cierre de ciclo para el actual alcalde, marcando un legado en un espacio que fue testigo y cuna de sus inicios políticos.

Rubén Conde/NB