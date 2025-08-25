Alcalde de Iribarren se compromete a reactivar obras inconclusas del Terminal de Pasajeros de Barquisimeto

El Terminal de Pasajeros de Barquisimeto, un punto de referencia para miles de larenses y visitantes, ha sido foco de atención por la situación crítica en la que se encuentra, transportistas y usuarios manifestaron ante el equipo de Noticias Barquisimeto que es «un lugar que parece haber sido olvidado por el tiempo y el mantenimiento».

Durante una rueda de prensa, el alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero, al consultarle sobre las condiciones del Terminal, aseguró que las obras inconclusas de este espacio serán una prioridad, en el marco de un plan integral para la recuperación de la ciudad.

El burgomaestre se refirió al Terminal como “el espejo de nuestra ciudad” y afirmó que no será abandonado. “Vamos a darle continuidad a todas las obras, más allá del Terminal de Barquisimeto que es un sitio emblemático para nosotros”, enfatizó, detallando que ya se ha solicitado el proyecto completo para su revisión.

Según Agüero, aunque los trabajos se encuentran en una etapa de “inicio previo”, su gestión está coordinando los pasos necesarios para reanudarlos. “Estamos haciendo algunas coordinaciones. Ya hemos solicitado cuál es el proyecto en sí que se va a materializar para poder revisarlo y sobre esa ruta, aprobar los recursos, ya sea por fase o por etapa, para darle continuidad”, explicó.

El anuncio sobre el Terminal se enmarca en un contexto de acción más amplio para todo el municipio. El alcalde destacó que, a pesar de tener «pocas semanas» en el cargo, su equipo ya ha activado un plan con una “agenda concreta de acción”. Como muestra de este avance, informó que el día de ayer se aprobó una buena cantidad de recursos para diversas obras en las 10 parroquias de Iribarren.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto