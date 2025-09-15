Alcalde de Iribarren: «Estaremos desplegados hasta diciembre en todas las parroquias de Barquisimeto»

En el marco de la celebración del 473° aniversario de Barquisimeto, el alcalde de Iribarren Yanys Agüero conversó con el equipo periodístico de Somos Televisión y Noticias Barquisimeto. El mandatario local, destacó la importancia de esta fecha y la amplia agenda de actividades que se llevarán a cabo desde septiembre, para delinear la hoja de ruta que seguirá su gestión hasta diciembre.



El mandatario local aseguró que se están «trazando el camino a seguir hasta el último mes del año», con la ejecución de obras clave y diversas acciones impulsadas por los gabinetes municipales. «Estaremos ejecutando obras clave como el asfaltado y diversas acciones», afirmó Agüero, reafirmando su compromiso con el progreso de la ciudad.

Agüero detalló que se ha coordinado con diversos equipos para establecer objetivos en materia de vialidad, salud, limpieza, orden, deporte y medio ambiente. En ese sentido, destacó que no solo se enfocarán en el asfaltado, sino que también continuarán con otros proyectos.

«El Concejo Municipal nos aprobó los recursos para financiar los segundos proyectos del Poder Popular, y a través del INCES se están desarrollando once obras de infraestructura deportiva. Además, EMICA estará avanzando con esta ruta que nos hemos planteado de aquí a diciembre», explicó.

El alcalde de Iribarren, aseguró que los trabajos, se extenderán tanto en las parroquias urbanas como en las rurales, mencionando específicamente a la Parroquia Juárez (Río Claro – Las Delicias) y a la parroquia Buena Vista. Finalmente, Agüero indicó ante la cámara de Yognis Silva de Somos Televisión que, junto a los gabinetes de Iribarren, estarán «desplegados hasta el último día del año en todas las parroquias, iniciando esta semana por el Norte de Barquisimeto»









Por: Edwin «Sports» Hevia Cadevilla / NB