Alcalde de Iribarren, encabeza Tribuna Antiimperialista en Barquisimeto

El Alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero, lideró una Tribuna Antiimperialista en la Plaza Bolívar de Barquisimeto, con el objetivo central de denunciar las supuestas maniobras injerencistas del imperialismo estadounidense y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Participación Masiva y Llamado a la Resiliencia

El evento contó con la participación de un «pueblo organizado», miembros del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), diversos movimientos políticos y servidores públicos. Según los organizadores, la concentración evidenció que la nación es «amor y resiliencia» y que «no se doblega ante grupos falsos que pretenden operar tratando de poner en riesgo el país».

Paz, Potencial y Defensa del Diálogo

Durante su intervención, el líder local, Yanys Agüero, subrayó que la tribuna es una manifestación del deseo de seguir trabajando por la paz de Venezuela. Agüero destacó la riqueza del país: «aunque el enemigo sigue atacándonos porque somos un país con un gran potencial en minerales y grandes recursos, nosotros seguimos en pie con la bendición de Dios», exclamó.

El Alcalde también hizo referencia al liderazgo nacional, enfatizando que «El Presidente Nicolás Maduro es el campeón del diálogo y la paz». En este sentido, hizo un llamado a la acción local: «a nosotros nos corresponde prepararnos orientando este proceso asambleario para que se extienda a las 134 circuitos comunales de nuestro municipio”.

Agenda de Paz y Articulación con el Poder Popular

La máxima autoridad municipal concluyó reiterando el compromiso de «seguir levantando las banderas de la paz y la tranquilidad». Comentó que a lo largo de la semana se ha venido desarrollando una serie de actividades que integran una «agenda concreta» con la participación del GPPSB, el Sistema de Misiones y Grandes Misiones, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), Comunidades Indígenas, Colectivos, Comunas y el poder popular organizado.