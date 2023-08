Alcalde de Iribarren anunciará “Plan Especial” para crear conciencia sobre el respeto a las normas de transito (video)

El alcalde de Barquisimeto, Luis Jonás Reyes Flores prepara junto a su equipo de trabajo un conjunto de acciones que se están evaluando con las instituciones del estado, para generar conciencia entre conductores y peatones sobre el respeto a las leyes de tránsito en la ciudad.

Este anuncio del mandatario local estará vinculado a los últimos hechos registrados, donde la imprudencia de conductores y motorizados han provocado graves accidentes por no atender las normas elementales en las calles y avenidas de Barquisimeto.

“Para que a nadie lo tome por sorpresa, nosotros vamos a hacer unos anuncios, porque efectivamente vamos de alguna manera aportar también desde la alcaldía para crear conciencia. Sobre todo, es un tema de conciencia, más allá de las medidas coercitivas o de las acciones que se puedan establecer, también debe haber conciencia de quienes conducen”, declaró a nuestro periódico Luis Jonás Reyes.

El alcalde de Iribarren no quiso revelar los detalles de este plan especial que preparan desde el ente municipal, pero adelantó que “hay algunas acciones en materia tecnológica que queremos anunciar, y quiero mostrarlo con hechos. Fijaremos posición con el Comandante de la Policía Municipal y los organismos que están encargados de la materia de transito”,

Durante su declaración, la autoridad municipal se refirió a la campaña que ha venido desarrollando desde hace varias semanas Somos Televisión y el periódico digital Noticias Barquisimeto, sobre la forma como muchos conductores de vehículos y motos violan flagrantemente las señales de tránsito, provocando múltiples accidentes en la ciudad.

“Yo sé que ustedes han venido a hacer un trabajo en esa materia y he visto los reportajes, inclusive andan por ahí con un celular prendido para ver quién da la vuelta en uno donde no hay, y me parece ideal. Es más, debemos nosotros seguir creando mecanismos como eso, porque no es nada más una responsabilidad de la policía. Debe ser todo ciudadano que vea a alguien infringir la ley de tránsito debe reportarlo”, concluyó en su intervención el alcalde.