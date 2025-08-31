Alcalde de Iribarren anuncia cinco nuevos nombramientos en su tren ejecutivo

Durante la noche de este sábado, el Alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero, dio a conocer cinco nuevos nombres que formarán parte de su gabinete de gobierno.

En los anuncios destaca Anny Meléndez como Directora de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía del municipio Iribarren y José Gerardo González como Director de la Oficina de Cooperación Internacional.

A su vez, la compañera Flora Ovalles fue designada como presidenta del Instituto Municipal de Cultura y Artes (IMCA); Amilcar Mujica asumirá como Director de Mercados Municipales y José Maldonado llevará las riendas de la Compañía Anónima para el Desarrollo de la Zonas Industriales de Barquisimeto (Comdibar).

Prensa Alcaldía del municipio Iribarren

Hender «Vivo» González