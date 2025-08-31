    Alcalde de Iribarren anuncia cinco nuevos nombramientos en su tren ejecutivo

    Durante la noche de este sábado, el Alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero, dio a conocer cinco nuevos nombres que formarán parte de su gabinete de gobierno.

    Leer También: En Lara: Gran jornada de alistamiento nacional de la Milicia Bolivariana

    En los anuncios destaca Anny Meléndez como Directora de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía del municipio Iribarren y José Gerardo González como Director de la Oficina de Cooperación Internacional.

    A su vez, la compañera Flora Ovalles fue designada como presidenta del Instituto Municipal de Cultura y Artes (IMCA); Amilcar Mujica asumirá como Director de Mercados Municipales y José Maldonado llevará las riendas de la Compañía Anónima para el Desarrollo de la Zonas Industriales de Barquisimeto (Comdibar).

    Prensa Alcaldía del municipio Iribarren

    Hender «Vivo» González

    Lo más reciente

    Edit Template