Alcalde Agüero activa la primera «Operación Iribarren para La Vida» en la Parroquia Ana Soto

El alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero, se desplegó junto a su equipo de gobierno para dar inicio a la primera «Operación Iribarren para La Vida«. Esta iniciativa, que busca apalancar la atención social y las respuestas a las necesidades de la gente, arrancó con una concentración de poder popular y gabinetes de trabajo.

La parroquia Ana Soto fue la primera escogida, sirviendo de piloto para una metodología que, según el alcalde, se replicará en los 132 circuitos comunales que conforman el municipio Iribarren. «Nos estamos encontrando hoy, hemos convocado cuatro comunas y circuitos comunales con esta metodología que hemos diseñado», afirmó el mandatario local, quien enfatizó que el objetivo es llevar la gestión a cada rincón de la capital larense.

En esta jornada, la Alcaldía de Iribarren activó a todo su equipo. El gabinete social se hizo presente, con instituciones como el Instituto Municipal de Desarrollo Social (IMDES) y la Fundación del Niño, brindando atención directa y cercana. Pero no estuvieron solos. Se sumaron aliados estratégicos a nivel nacional, como INTT y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), permitiendo a los ciudadanos realizar trámites y gestiones directamente en su comunidad. El despliegue se complementó con la presencia de todas las misiones y grandes misiones, demostrando una articulación integral de los niveles de gobierno.

«Hoy vamos a entregar ayudas y apoyo económico, tras las distintas solicitudes que nos han hecho de alto y bajo costo en articulación con el gobernador», destacó el alcalde. Las ayudas, que abarcan desde el apoyo económico hasta la atención en materia de salud, son un claro ejemplo de la sinergia que se busca con esta operación. El mandatario también mencionó la inclusión de un equipo de ingenieros para la revisión y recuperación de equipos médicos, lo que permitirá realizar diagnósticos y exámenes específicos en la misma comunidad en el IMDES.

La «Operación Iribarren para La Vida» se presenta como un plan ambicioso y estructurado, enmarcado en el Plan de Gobierno Iribarren para la Vida. La primera fase, que se inicia en la parroquia Ana Soto, tiene como objetivo atender las 10 parroquias del municipio. Una vez cubiertas en su totalidad, el despliegue se extenderá a cada uno de los circuitos comunales.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto