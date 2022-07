Albert Pujols y Miguel (Miggy) Cabrera podrían ir al Juego de Estrellas de MLB 2022

Los legendarios e ídolos Albert Pujols y Miguel Cabrera podrían ir al Juego de Estrellas de las Grandes Ligas-MLB 2022.

Leer también: El Abusador: Ronald Acuña Jr. se unió a lista liderada por el inmortal Luis Aparicio

El nuevo acuerdo laboral que tuvieron la MLB y la MLBPA en la temporada muerta le permite al comisionado Rob Manfred y su gente agregar a un jugador de cada liga a los rosters del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas.

Conociendo la MLB, van a intentar entrar a un jugador que haga que los fans se sientan más emocionados de asistir al evento, en este caso no tienen que ser necesariamente jugadores que estén teniendo una gran temporada, sino de los que algun día fueron de los mejores y merecen una despedida digna, tal y como hicieron en la NBA con Kobe Bryant en su año de retiro.

Candidatos…

En este caso, el principal candidato a ser agregado por parte de la Liga Nacional es nada más y nada menos que Albert Pujols, quien definitivamente no tiene números para estar allí, pero ese no es el caso, sino que es una leyenda que cursa su última temporada en las Grandes Ligas.

Sin duda alguna a muchos televidentes y fans que van a estar presentes en el evento, les encantaría ver a Albert Pujols disputar de su último Juego de Estrellas junto a tantos jugadores jóvenes que en algun momento quisieron ser como él en sus tiempos dorados en San Luis.

Pujols es un futuro miembro del salón de la fama, este acumula un pobre AVG. de 189 con 23 hits, 4 jonrones, 17 carreras remolcadas y 11 carreras anotadas en 43 juegos. Sin embargo, esos números no son los que lo hacen un candidato, sino que es un 3 veces MVP, 10 veces all-star, 2 veces guante de oro, Novato del año, 2 veces campeón de serie mundial, MVP de una Serie del Campeonato y 6 veces bate de plata.

Liga Americana…¿Miguel Cabrera?

Aunque Miguel Cabrera no está en su último año y no deberían sentirse presionados por llevarlo al Juego de Estrellas, ya que tiene oportunidad de hacerlo en un futuro no muy lejano como invitado especial, Miggy ha colocado números merecedores y es una leyenda viviente, es el mejor candidato de la Liga Americana a ser elegido:

Miguel Cabrera a sus 39 años acumula un brillante AVG de 304. con 74 hits, 3 jonrones, 27 carreras impulsadas y 16 carreras anotadas en 68 juegos esta temporada.

Cabe destacar que en la Liga Americana también hay otro con un buen historial que presumen estar en su posible último año, es por eso que tiene muchas probabilidades de ser escogido: Zack Greinke (Royals),

Miguel Cabrera y Albert Pujols al ASG 😝🙈 https://t.co/z3YaKHs3Z8 — Carlos Moreta 📊⚾ (@CarlosMoreta01) July 5, 2022

elfildeo.com