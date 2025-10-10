¡Alas al Centro Occidente! Rutaca Airlines inaugura vuelo Barquisimeto – Porlamar

Una nueva conexión aérea se establece hoy entre la región Centro Occidental y el Oriente del país. Este jueves 9 de octubre se llevó a cabo con éxito el vuelo inaugural Porlamar – Barquisimeto de la aerolínea Rutaca Airlines.

A bordo de la aeronave, 140 pasajeros aterrizaron en la pista del Aeropuerto Internacional Jacinto Lara de Barquisimeto a las 3 de la tarde, procedentes de Porlamar, en la turística Isla de Margarita, conocida como la «Perla del Caribe».

Esta ruta es clave para el estado Lara, pues acerca a sus habitantes a la costa oriental y, al mismo tiempo, posiciona a Barquisimeto como un destino atractivo para el turismo.

Entusiasmo Gubernamental y Planes de Expansión

La llegada fue recibida con optimismo por parte de las autoridades regionales. Félix Ducharne, secretario de Obras, Servicios y Vivienda de la Gobernación del estado Lara, expresó su satisfacción con la iniciativa.

«Estamos muy contentos de recibir esta frecuencia de vuelo de la empresa Rutaca. El gobernador Reyes Reyes está de plácemes con esta decisión porque nuestro estado empieza a aparecer en los destinos turísticos del país. Esperamos poco a poco ir aumentando la frecuencia», declaró Ducharne.

Además, el funcionario adelantó que la gobernación ya está en conversaciones con diversas aerolíneas para establecer vuelos diarios Barquisimeto – Maiquetía, con el fin de fortalecer aún más las visitas al estado. «Estamos haciendo grandes planes de turismo en conjunto con CORPOLARA para recibir más turistas», agregó.

Rutaca Anuncia Nuevas Rutas y Tarifas de Promoción

Representantes de Rutaca Airlines manifestaron que su compromiso es continuar creando rutas que conecten a Barquisimeto con otros estados e, incluso, «fuera de nuestras fronteras».

Por los momentos, la frecuencia de la ruta Porlamar – Barquisimeto y Barquisimeto – Porlamar será de dos días a la semana: los jueves y lunes.

Como parte del lanzamiento, la aerolínea ofrece un precio de promoción de 100 dólares ida y vuelta para esta nueva conexión aérea.

Oriana Lorenzo/ Noticias Barquisimeto