¡Alarma en Jirahara! Incendio forestal amenaza casas y pone en riesgo a familias en Barquisimeto

Un incendio de vegetación de gran magnitud, se desató en las cercanías del Distribuidor Jirahara, ubicado al este de Barquisimeto (municipio Iribarren), específicamente en al comunidad Brisas del 23 de Enero.

El fuego, que comenzó alrededor de las 9:00 de la mañana, se propagó rápidamente hasta convertirse en un peligro inminente para las viviendas colindantes. A pesar de que las llamas no consumieron las casas, la densa columna de humo puso en alerta a los residentes.

Dramático llamado de auxilio por niños con asma

La situación generó pánico entre los habitantes, quienes hicieron un enérgico llamado de auxilio ante el riesgo. El principal motivo de la desesperación fue la presencia de niños con asma en el área, afectados por la intensa humareda.

Una de las afectadas relató el drama vivido:

«Hay cinco niños recién nacidos y la casa de una de las muchachas está afectada por el intenso humo», declaró la señora. Recalcó que tuvo que «salir corriendo para proteger a sus hijos y sacar las bombonas, porque la candela subió hasta arriba».

Actuación de los bomberos

El Cuerpo de Bomberos del estado Lara se apersonó rápidamente al lugar, junto a efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. En un video publicado en nuestra cuenta de Instagram @NoticiasBarquisimeto1 se pudo observar tras el reporte de Iván Anzola, el despliegue de los funcionarios, quienes lograron controlar y extinguir el incendio, evitando que las llamas arrasaran por completo con las casas de las familias en la zona.

Por: Edwin «Sports» Hevia / NB