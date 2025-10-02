Al menos 40 barcos de la Flotilla Global Sumud con ayuda humanitaria a Gaza han sido interceptados por las fuerzas israelíes

Entre las embarcaciones abordadas ilegalmente por la Armada israelí se encuentra el navío ‘Mikeno’, que se encontraba a 11 kilómetros de la Franja de Gaza, en aguas palestinas.

La Flotilla Global Sumud informó este jueves que 40 barcos de los 44 que componen la misión humanitaria han sido interceptados por las fuerzas israelíes en aguas internacionales tras una noche de abordaje ilegal y secuestro de tripulantes por parte de Israel.

A pesar de las acciones intimidatorias por parte del Gobierno israelí, 12 barcos de la flotilla continúan a toda velocidad su rumbo hacia el territorio de la Franja de Gaza en un intento de romper el bloqueo marítimo israelí a la Franja de Gaza.

Entre las embarcaciones abordadas ilegalmente por la Armada israelí se encuentra el navío ‘Mikeno‘, que se encontraba en horas de la mañana a 11 kilómetros de la Franja de Gaza, en aguas palestinas.

En las últimas horas la Armada israelí también interceptó y abordó los barcos de la flotilla humanitaria Oxigono, All-in y el Captain Nikos.

Anteriormente habían sido interceptados las embarcaciones: el Alma, el Adara, el Sirius, el Aurora, el Dir yassine, el Grande Blu, el Hio, el Huga, el Morgana, el Otaria, el Seulle, el Spectre y el Yulara, a bordo de los cuales viajaban unas 200 personas cuyo paradero y estado, según la iniciativa, es desconocido.

«El estado de los participantes y la tripulación sigue sin confirmarse», dijeron este jueves los organizadores, que calificaron la operación como un «ataque ilegal contra trabajadores humanitarios desarmados».

«Instamos a los gobiernos y a las instituciones internacionales a exigir su seguridad y liberación inmediatas«, exigió la flotilla.

La Flotilla Global Sumud indicó en la víspera de la intercepción de 13 barcos por parte de la marina israelí.

Diversas organizaciones, sindicatos, y Gobiernos se pronuncian a favor de la seguridad de las personas a bordo de la flotilla internacional Global Sumud, tras la intercepción por parte de las fuerzas israelíes, en aguas internacionales del mar Mediterráneo.

La acción recibió contundente rechazo internacional, por gobiernos, organizaciones y ciudadanos del mundo, quienes salieron a las calles a protestar contra el ataque israelí contra la coalición pacífica.

Mientras, los organizadores de la flotilla aseguraron que «las intercepciones ilegales de Israel no nos disuadirán. Continuamos con nuestra misión para romper el bloqueo y abrir un corredor humanitario».

