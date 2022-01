Airado debate del aseo urbano por whatsapp entre Presidente de FOSPUCA y Rúben Morales

La noche de este miércoles comenzaron a circular una serie de dimes y diretes a través de unas notas de voz de Whatsapp, entre el dirigente Rúben Morales y el Presidente de FOSPUCA, José Simón Elarba.

FOSPUCA es la empresa privada que se encarga de la recolección de los desechos sólidos en el municipio Iribarren y que desde hace meses viene siendo blanco de críticas por parte de los comerciantes y dueños de empresas que han manifestado que son muy «altas las tarifas» en la prestación de este servicio.

Leer también: Comerciantes de Barquisimeto toman las calles en contra de «altas tarifas» de FOSPUCA

Rúben Morales, envió un audio dirigido a los concejales de Iribarren en la cual menciona, que les hizo llegar dos empresas adicionales que también se dedican a la recolección de desechos sólidos, como lo son SABENPE y SATECA. Además, recomienda que «lo mas sano» es que el alcalde haga uso de la ley de contrataciones públicas.

«Este importante servicio no se debe hacer a través de una concesión, porque eso se pueda dar cuando no existen otras empresas competitivas en Venezuela, pero les estoy haciendo llegar tres empresas que son especialistas en la materia» mencionó Morales.

Por eso hizo el llamado al alcalde Luis Jonás Reyes para que convoque a un proceso de contrataciones para que compitan y gane la empresa que otorgue los mejores beneficios tanto en lo técnico, económico y social. Finalizó haciendo mención que en Venezuela «está metido el flagelo de la corrupción»

JOSÉ SIMÓN ELARBA – FOSPUCA

José Simón Elarba, Director General de FOSPUCA y abogado socio de Gadea & Lesseur y Asociados, ripostó airada y rápidamente ante la intervención de Morales con par de audios, en la cual dejó claro que se encontraba «indignado» por haber asomado que FOSPUCA no participó en un proceso de licitación.

«¿Quién es ese animal que está hablando? que no sabe que SABENPA y SATECA quebraron hace años, SATECA salió huyendo del municipio porque no tenían ni un camión para recoger la basura, ese no tiene ni la menor idea de lo que está diciendo, esas dos empresas no existen, animales, burros, cuadrúpedos. FOSPUCA se ganó ese contrato en una licitación pública cuando era el alcalde Alfredo Ramos, animales, burros, cuadrúpedos» Repitió el abogado graduado en la Universidad Santa María.

José Simón Elarba abrazando al ex-alcalde de Iribarren Alfredo Ramos.

En otro de los audios, también mencionó que SABENPA y SATECA se «robaron» las prestaciones sociales de los trabajadores, adicionalmente esas empresas murieron, según Elarba. «Búscame una empresa en Venezuela que tenga 25 camiones como los de nosotros para recoger la basura, es mas que busque una que tenga al menos 15 para que compita con los de nosotros».

«Dile que mando a decir yo, a ese cuadrúpedo que vaya a estudiar, que aprenda a leer y a escribir, y que no rebusna porque no puede», también agregó otros improperios que no se pueden transcribir por respeto al lector y a sus progenitoras.

Noticias Barquisimeto