Ahorrando de 5 en 5: Barquisimetanos se preparan para garantizar sus cenas de navidad y fin de año

Tratando de ahorrar y guardar de 5$ en 5$ los barquisimetanos se preparan para garantizar sus cenas de Navidad y año nuevo, afirman que los obsequios navideños dejaron de ser la prioridad a pesar del bono único que fue asignado para algunas personas por parte del Gobierno Nacional.

» Este año lo primero que hay que buscar es la cena, no perder la tradición y al menos lograr tener la hallaca y la ensalada.» Relató la señora Belkis Espinoza.

Por su parte, hay quienes se encuentran en un debate, explican que al menos un estreno para los niños y la comida es lo que urgen para el mes de diciembre.

«A pesar de toda circunstancia no podemos perder la fe y tratar de solventar para compartir en familia y que los niños tengan su ropa y comida, no importa si no hay regalo pero al menos tienen sus alimentos,» comentó Lisbeth Piña.

Zuleydy Márquez