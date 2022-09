470 años: «Ah mundo mi Barquisimeto necesita la recuperación de los servicios básicos»

“Ah mundo mi bella ciudad necesita la recuperación de todos sus servicios básicos.” Fue una de las expresiones llenas de sentimiento por parte de José Ignacio Castillo uno de los barquisimetanos que unido a la algarabía de los 470 años de la Fundación de la ciudad Barquisimeto, acudió a los diferentes actos realizados por tan importante fecha para los larenses.

Castillo recordó con tristeza, que hace más de 10 años el servicio de agua no llega con regularidad y antes podía asear su cuerpo tres y cuatro veces al día, no se le iba el servicio eléctrico ahora siempre debe tener un velón o invertir en bombillos de emergencia para no quedarse a oscuras, las calles de la ciudad están totalmente oscuras y llena de huecos.

La misma percepción la tuvo la señora Rosa Mercado, quien señala que Barquisimeto es una de las ciudades más hermosa del país, por lo que siempre debería estar al día, hoy en día a pesar de múltiples esfuerzos la falta de iluminación y asfaltado reina en ella junto a la deficiencia es servicios básicos.

Barquisimetanos desean una ciudad con todos sus servicios públicos al día

Sin embargo, no todo radica en la carencia de servicios públicos, también la mayoría de los entrevistados explican que es necesario recuperar el calor humano del larense, en cuidar y tener sentido de pertenencias para que aquellos espacios que son recuperados por parte de los entes gubernamentales se mantengan.

“No se trata de un regalo para la ciudad, se trata de recuperar todos nuestros espacios y que tengamos conciencia, tolerancia y respeto, la ciudad es de todos y merecemos vivir con confort y belleza.” Detalló Ramón Collantes.

Zuleydy Márquez