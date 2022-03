Águilas del Zulia dicen que Salvador Pérez podría jugar en diciembre

El presidente de las Águilas del Zulia, Luis Machado, confirmó la presencia de Salvador Pérez en la temporada 2022-2023 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

A través de una entrevista en El Infield Podcast, el mandamás de la organización rapaz, Luis Rodolfo Machado, indicó que el grandeliga Salvador Pérez participará en la próxima edición de la LVBP.

Salvador Pérez aterrizó en el nido de las Águilas, proveniente de los Tiburones de La Guaira y su participación marcaría el reestreno del e receptor estrella en el béisbol venezolano.

El presidente de las Águilas, se mostró optimista con respecto a la participación de Salvador Pérez en la venidera campaña, diciendo que el creía que si.

El agente de Salvador Pérez

Luis Rodolfo Machado, expresó que cuando habló con César Suárez que es el agente de “Salvy”, donde Machado le dijo que aceptaba el cambio y que de jugar con los rapaces habría chance en el campeonato, que Pérez tenia muy buenos amigos en el Zulia y su esposa es oriunda de allá.

Todo indica que se va a reportar a más tardar en diciembre. Oí decir que a lo mejor pensaba debutar el Día de la Chinita. Pero no me quiero meter en eso, no quiero presionar. Los grandeligas de nombre necesitan descansar y se reportan en diciembre”. Dijo Luis Machado

Para finalizar el presidente de las Águilas indicó, que adicional a jugar en la LVBP, viene la Serie del Caribe y el Clasico Mundila de Béisbol y una forma de mantenerse en tiempo es jugando.

Acá la entrevista:

