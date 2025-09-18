¡Agua para Carora! Culmina la primera fase del plan de abastecimiento que beneficiará a 140 mil personas

El gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, anunció la culminación de la primera fase de un plan de abastecimiento de agua potable que beneficiará a 140.000 habitantes del municipio Torres. Este proyecto, con una inversión de 718.300 dólares, busca mejorar la distribución del servicio en la capital de Torres, Carora, reduciendo la espera de 40 días a un suministro semanal.

Detalles del proyecto y medidas contra el desvío de agua

Durante una rueda de prensa, Reyes Reyes, acompañado por la alcaldesa de Torres, Lasmit Verde, la presidenta de Hidrolara y el secretario de Obras Públicas, detalló las acciones emprendidas para optimizar el servicio. Entre las labores realizadas se encuentran la reparación de cuatro fugas, la sustitución de la aducción y la eliminación de 48 tomas clandestinas. El gobernador hizo hincapié en el impacto negativo de estas conexiones ilegales, calificándolas como un delito contra el patrimonio del Estado. En un primer momento, se permitió a los infractores mantener su conexión, pero con una reducción en el diámetro de la tubería para limitar el consumo no autorizado.

Además, el plan incluye la medición y facturación del consumo autorizado, así como la adecuación del sistema de aguas servidas. Reyes Reyes también adelantó que la segunda fase del proyecto está prevista para el mes de diciembre.

Planes para la carretera Lara – Zulia

Al ser consultado sobre el estado de la carretera Lara-Zulia, el gobernador informó que el Ministerio de Transporte está elaborando un proyecto para su recuperación. Aunque no hay una fecha concreta, se espera que un tramo importante de esta vía sea rehabilitado este año, en colaboración con la gobernación del estado. Esta iniciativa se suma a otros planes de infraestructura en la región, como la recuperación de la Circunvalación Norte de Barquisimeto.

«el Ministerio de Transporte está elaborando el proyecto, conversé con el viceministro de vías, que vino a informarnos sobre la recuperación de la Circunvalación Norte de Barquisimeto y es que ellos tienen un proyecto futuro para la recuperación de un tramo importante de la Lara – Zulia que de Lara llega hasta Bachaqueros, pero si está en los próximos proyectos junto con la gobernación, esperemos que sea para este año» finalizó Reyes.

