Agente de LeBron James frena rumores de su salida en los Lakers

Rich Paul, CEO de Klutch Sports y agente de LeBron James, en una reunión le manifestó a la propietaria de los Lakers, Jeanie Buss, que el basquetbolista no se moverá de la franquicia y su objetivo principial es seguir en el equipo californiano. También estuvo presente el gerente general Rob Pelinka, según informó en periodista de ESPN, Adrian Wojnarowski.

Todo esto a raíz de los rumores sobre la posible salida de LeBron James de los Lakers tras sus declaraciones para The Athletic. El alero comentó previo al pasado Juego de las Estrellas que las puertas para regresar a Cavaliers Cleveland no está cerrada, «No estoy diciendo que voy a volver y jugar, no lo sé. No sé qué me depara el futuro. Ni siquiera sé cuándo estoy libre».

Además, expresó que tiene el deseo de poder jugar en el futuro con su hijo durante su último año como jugador activo «Mi último año lo jugaré con mi hijo, donde sea que esté Bronny, ahí es donde estaré. Haré lo que sea necesario para jugar con mi hijo durante un año. No se trata de dinero en ese momento».

