Afirma la diputada Tania Díaz: “Gracias a la fusión cívico-militar-policial, hoy vivimos en paz”

La parlamentaria destacó las recientes actuaciones de los organismos de seguridad del Estado que lograron desmontar planes terroristas, como el denunciado este jueves por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

Para la diputada a la Asamblea Nacional (AN), Tania Díaz, la fusión cívico-militar-policial impulsada desde el Ejecutivo ha sido indispensable en la lucha por mantener la paz y tranquilidad del país. «Gracias a toda la fusión cívico-militar-policial hoy estamos en un país en paz», expresó.

Durante la transmisión del podcast «Sin Truco Ni Maña», la parlamentaria destacó las recientes actuaciones de los organismos de seguridad del Estado que han logrado desmontar planes terroristas, como el denunciado este jueves por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, donde un grupo de sujetos aliados a la derecha extremista pretendía realizar una serie de detonaciones.

En un operativo realizado recientemente, elementos de seguridad e inteligencia lograron anticiparse a la detonación de un artefacto explosivo en Plaza Venezuela y la captura de 13 personas asociadas al plan desestabilizador. Además del decomiso de más de 50 kg de drogas asociadas a las denominadas Narcoband (narcotráfico, bandas y conspiradores) contratadas por la vocera extremista María Corina Machado y los expresidentes colombianos Álvaro Uribe, Iván Duque, Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos.

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, en su intervención dentro del espacio comunicacional, resaltó que la conducta de violencia siempre ha sido característica del sector de la extrema derecha en el país. Consideró así que las acciones recientes por parte de esta oposición vienen de las derrotas sufridas en los últimos procesos electorales.

«Esa siempre ha sido la conducta de estos políticos (de la ultraderecha); y en el caso zuliano, ahora también tienen una derrota encima, porque saben que el pueblo zuliano despertó, el pueblo zuliano también quiere paz (…) y su plan se ve al descubierto cuando uno ve que el país avanza», expresó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión