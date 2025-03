¡Advertencia! Presidente del Terminal de Iribarren: «Evite vehículos no autorizados»

Jhonny Colmenarez, Presidente del Terminal de Pasajeros del Municipio Iribarren, emite importantes recomendaciones a los viajeros, pasajeros y usuarios sobre la seguridad al tomar servicios de transporte, en las adyacencias del terminal o cualquier punto de la ciudad, esto debido a las múltiples denuncias de estafas que han venido recibiendo en las intalaciones del terminal terrestre de Barquisimeto.

Colmenarez advierte, que es peligroso utilizar servicios de vehículos particulares no autorizados por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), «el órgano rector en materia de transporte terrestre en el país. Se insta a evitar tomar servicios de carros particulares que no están adscritos a ninguna línea o empresa autorizada y legal, y que no prestan servicios en ningún terminal de pasajeros terrestre del país.»

Además, «se recomienda a los usuarios no tomar servicios de vehículos en los alrededores de los terminales terrestres o en terminales paralelos no autorizados e ilegales, comúnmente conocidos como «piratas». Es preferible buscar y viajar con vehículos y empresas dentro de los terminales terrestres que estén legalmente autorizados.»

Colmenarez destaca, que los usuarios no deben dejarse abordar por intermediarios, asesores, revendedores, pisteros, voceadores o personal extraño que no trabajan con ninguna empresa autorizada. También se aconseja no pagar ni realizar transferencias a extraños o conductores no autorizados fuera de la norma y ley.

«Para su seguridad, verifique que las unidades de transporte estén rotuladas e identificadas, que el conductor esté uniformado e identificado, y que la empresa y unidad estén autorizadas por el INTT y adscritas a un terminal terrestre de pasajeros autorizado. Asegúrese de que la empresa y la unidad tengan vigente la póliza de seguro que protege a los usuarios.»Acotó.

Tambien agrega, que «si compra boletos o pasajes, estos deben incluir la identificación de la empresa, su RIT, logo, dirección fiscal, teléfonos de contacto, tipo de servicio, hora de salida, nombre, apellido, cédula y teléfono del usuario, y el precio del servicio.»

Finalmente, se hace un llamado a no contribuir con la piratería ni con los terminales paralelos ni con la prestación de servicios ilegales no autorizados por el INTT. Para viajar legalmente y de manera segura, entre a los terminales terrestres y busque el servicio en las oficinas autorizadas dentro de los mismos.

Zuleydy Márquez Noticias Barquisimeto