Adulto mayor denuncia “usurpación” de su propiedad y hace un llamado al Fiscal General

Henry Bracho Reyes, un ciudadano de la tercera edad residente de Barquisimeto, ha denunciado públicamente la usurpación de su propiedad ubicada en la calle 40 entre carreras 30 y 31 al oeste de la ciudad. A través de un video difundido en redes sociales, Bracho ha hecho un llamado al Fiscal General de la República para que intervenga en su caso.

Noticias Barquisimeto, entrevistó al señor Henry Bracho y según su testimonio, sus familiares, un primo segundo identificado como Jackson Leal y Vladimir Bracho, se han apoderado de su inmueble sin autorización y se niegan a desalojarlo, a pesar de las reiteradas solicitudes del propietario. Además, “han realizado modificaciones a la propiedad, construyendo locales comerciales se están llenando y no me quieren dar nada, están usurpando lo que no es de ellos, y yo estoy necesitando”.

A su vez, mencionó que está solo en Barquisimeto, que los vecinos son quienes están pendiente de él, “mi familia está es Puerto La Cruz, están allá desde hace varios años”. dijo.

El origen del conflicto se remonta a varios años atrás, estas personas llegan a su casa cuando su padre solicitó la ayuda de “Catalina para cuidar a su mamá y la abuela, y se quedaron ahí instalados con los hijos. Ellas murieron hace años y siguen ahí; se hicieron los dueños de esa casa”. alega Bracho.

“Soy un adulto mayor que se encuentra postrado en una cama y necesito que se me restituya mi propiedad”, expresó Bracho con evidente angustia. El denunciante aseguró contar con toda la documentación que lo acredita como propietario legítimo de la vivienda desde 1995.

Debido a su delicado estado de salud, que incluye hipertensión, diabetes y problemas en la columna y cervical, Bracho ha manifestado su imposibilidad para trasladarse hasta el Ministerio Público y formalizar la denuncia ya que requiere de un traslado en ambulancia con asistencia médica. “Yo he dialogado con ellos, les dije que si querían yo les vendía la casa, también intenté para que me pagaran el alquiler y no quieren nada”, señaló el afectado.

El video a través de este enlace

Bracho reitera su llamado al Fiscal General de la República para que tome acción y se le restituya sus bienes.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto