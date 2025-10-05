SDLA de MLB: Azulejos de Toronto apalearon a los Yankees de Nueva York 10-1 y pican adelante

Toronto superó a los neoyorquinos 10-1, con Giménez bateando de 4-2 con 2 CI y Santander terminando de 3-1.

Los Azulejos de Toronto exhibieron a los Yankees de Nueva York al derrotarlos por pizarra de 10-1, en el primero de la Serie Divisional de la Liga Americana (SDLA), con aportación de Andrés Giménez.

La victoria correspondió al derecho Kevin Gausman, tras lanzar 5.2 innings, ponchando a tres rivales y recibiendo solo cuatro imparables y una sola carrera. La derrota, cargó para la cuenta de Luis Gil, quien solo trabajó por 2.2 entradas de cuatro hits, dos de ellos jonrones y dos carreras permitidas.

El juego estuvo al alcance de los mulos y con cierta duda para los canadienses hasta la parte baja del séptimo episodio. Vladimir Guerrero Jr. abrió la pizarra con vuelacercas solitario en el primer episodio y Alejandro Kirk lo emuló en el segundo. Los neoyorquinos respondieron en la alta del sexto, cuando Bellinger recibió boleto con bases llenas y empujó la única de su equipo.

Sin embargo, en las partes bajas del séptimo y el octavo, los Azulejos derrumbaron la moral de los Yankees al fabricar ocho rayitas, cuatro en cada uno, para empezar a definir el encuentro, todas a cuentagotas y un solo cuadrangular, el segundo de Kirk. Giménez, por su lado, quien terminó de 4-2 con dos anotadas y dos fletadas, remolcó dos en cada entrada, en la séptima con un sencillo al derecho y en el octavo con un doblete al izquierdo.

Anthony Santander también vio acción por Toronto y terminó de 3-1 con un ponche, y terminó saliendo para darle paso a Myles Straw, como corredor emergente.

Una victoria aplastante para los canadienses, demostrando que son un equipo sólido pese a tener las bajas de Max Scherzer y Bo Bichette para esta ronda contra los Yankees.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder