¿Adicción o costumbre?: El barquisimetano no puede comenzar el día sin una buena taza de café

La mañana de millones de personas en el mundo comienza con una taza de café, cada quien tiene su forma o “secreto” de prepararlo, al igual que la marca de su preferencia.

En marco de la segunda edición de la feria “Barquisimeto Huele a Café” el equipo de Noticias Barquisimeto salió a las calles a consultarle a los guaros ¿Cómo prefieren el café?

Para los larenses es una costumbre comenzar el día con una taza de café “negrito”, «Para mi el café tiene que ser fuerte. Y es el más divino de la mañana», aseguró Karina García.

Julia Cordero una de las consultadas nos comentó, «Para mi el café en la mañana tiene que ser bien negrito para despertarme, ya en el transcurso del día lo tomo guayoyito, o con leche».

Su preparación es muy sencilla, agua caliente y entre 3 a 5 cucharadas de café dependiendo de la intensidad que lo prefiera la persona.

En Barquisimeto tomar café podría considerarse un deporte, entre 3 a 7 tazas de café consumen los guaros al día, y es que en cada esquina nos encontramos con una cafetería; al igual que es difícil escuchar que no se hayan tomado un café de un vendedor ambulante. «Soy como adicta, a mi me encanta tomar café. SI son las 9 de la mañana y no he tomado café es como si no hubiese comenzado el día», afirmó Emy Alvarado.

Leer también: El olor del café se adueña de Barquisimeto para mostrar su calidad al mundo entero

«Yo tomo un aproximado de 6 a 8 tazas, no la paso muy bien si no me tomo mi café, me siento inactivo, necesito estar tomando café» Señaló Ember Rivero.

«No puedo salir de mi casa sin tomarme mi tacita de café, no me acostumbro. Si no lo hago comienza a dolerme la cabeza» Agregó Andreina Escalona.

En una reunión familiar no puede faltar un “buen cafecito”, si vas a visitar o te visitan también es una buena excusa para tomarlo, «Yo tomo dos tazas de café bien fuerte en la mañana, en la tarde una para merendar y compartir con mi familia» dijo José Escalona.

Entre las marcas más mencionadas que consumen los larenses se encuentran: Café de la Nonna, Flor de Arauca, Amanecer, Sello Rojo, la cordillera, Obelisco y Fama de América. Aunque varios de los consultados coincidieron en que el mejor café sigue siendo el artesanal.

Cualquier excusa es buena para tomar esta bebida tradicional, ya que es una costumbre adquirida desde pequeños en cada familia venezolana, eso si, los guaros coincidieron en que para empezar el día tienen que hacerlo con una buena taza de café.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto