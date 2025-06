AD presenta sus candidatos municipales en Lara para las elecciones del 27 de julio

En vísperas de las elecciones programadas para el próximo 27 de julio, el partido Acción Democrática (AD) ha dado a conocer los nombres de sus candidatos para los nueve municipios del estado Lara. La información fue confirmada por Pedro Morles, Secretario de la tolda blanca, quien presentó a los representantes que buscarán la victoria en cada jurisdicción.

La lista de los abanderados de AD por municipio es la siguiente:

Iribarren: Monche Arrieche

Monche Arrieche Palavecino: Richard Corobo

Richard Corobo Simón Planas: Anaís Blanco

Anaís Blanco Urdaneta: Edwin Gonzáles

Edwin Gonzáles Jiménez: Miguel Rojas

Miguel Rojas Morán: Coromoto Pérez

Coromoto Pérez Crespo: Rafael Pulido

Rafael Pulido Torres: José Medina

José Medina Andrés Eloy Blanco: Félix Saavedra

Los candidatos que representarán a los municipios del área metropolitana de Lara, Monche Arrieche (Iribarren) y Richard Coroba (Palavecino), aprovecharon la ocasión para manifestar las líneas de trabajo en las que enfocarán sus esfuerzos de cara a los comicios y para el desarrollo de sus respectivas localidades.

Propuesta y crítica desde Iribarren

Monche Arrieche, candidato por el municipio Iribarren y una de las figuras del área metropolitana, ofreció declaraciones sobre la visión de campaña del partido. «Nosotros hemos conformado una alianza democrática, la cual tiene objetivos pautados desde hace mucho tiempo: siempre caminar por la vía democrática. Jamás hemos hecho vapuleo con los extremos», afirmó Arrieche.

El candidato de AD por Iribarren adelantó una campaña centrada en soluciones. «Vamos a hacer una campaña constructiva, una campaña de propuestas. Nosotros no creemos en la concentración antagónica del conflicto. Venezuela y Barquisimeto no son capaces de eso. Han vivido de extremo a extremo en un conflicto interminable, donde los que dicen que van a solucionar los problemas se conforman con el otro sector de oposición extremista, y lo que han hecho es destruir todas las posibilidades que tiene el país y, en este caso, Barquisimeto», sentenció.

Arrieche también hizo hincapié en la necesidad de una «visión clara de lo que significa la ciudad de Barquisimeto». Para él, «la ciudad no es solo los edificios, no son las casas, no son las plazas, es la gente. Y debemos hacer que los ciudadanos tengan mejores espacios».

Por su parte, Richard Corobo, candidato por Palavecino y exalcalde de ese municipio, busca un regreso a la gestión local. «Volvemos a Palavecino, porque estamos en la onda de los ‘Palavecinenses’. Todos queremos un cambio, todos queremos un Palavecino mejor: sin huecos, con instalaciones para la cultura, para el deporte y para la recreación», expresó Corobo.

El aspirante hizo hincapié en la necesidad de respetar la planificación urbana y democratizar la entrega de terrenos municipales, así como lograr una mayor integración con las organizaciones ciudadanas. «La gente de Palavecino ya me conoce, sabe qué hice y qué no hice cuando fui alcalde y yo puedo responder por lo que yo hice. No puedo sino mirar con tristeza cómo en los últimos años el municipio se ha caído», sostuvo. Corobo recordó que, durante su gestión, se prometió y trabajó en la planificación de la ciudad.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto