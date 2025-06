Acusaciones sobre los archivos Epstein, posibles recortes de contratos y juicio político: Estalla la enemistad entre Donald Trump y Elon Musk

Una de las alianzas más poderosas en la política estadounidense parece haber llegado a su fin.

El presidente Donald Trump y Elon Musk protagonizaron un enfrentamiento explosivo en sus respectivas redes sociales este jueves: el presidente insinuó la posibilidad de cancelar los diversos contratos gubernamentales del magnate tecnológico, mientras que Musk respondió de manera contundente, afirmando que el nombre de Trump aparecía en los llamados archivos Epstein.

Leer También: «Kill Bill»: Elon Musk insta a «matar» el proyecto de ley de Trump

El drama de este jueves comenzó cuando Trump confirmó el deterioro de su relación con Musk, afirmando estar “muy decepcionado” con el multimillonario tecnológico tras criticar repetidamente, en los últimos días, el ambicioso proyecto de ley sobre la agenda nacional del presidente.

“Elon y yo teníamos una relación excelente. No sé si la seguiremos teniendo”, declaró Trump a los periodistas en el Despacho Oval menos de una semana después de que ambos intercambiaran elogios efusivos en el último día de Musk como empleado especial del Gobierno.

Poco después, Musk respondió en su plataforma X que Trump no podría haber ganado las elecciones de 2024 sin él, un comentario que pareció irritar aún más al presidente y elevó significativamente la tensión, que se desarrolló en las redes sociales de ambos.

“Sin mí, Trump habría perdido la elección, los demócratas controlarían la Cámara y los republicanos estarían 51-49 en el Senado”, dijo Musk. Y añadió: “Qué ingratitud”.

Musk había iniciado la disputa pública el martes, calificando un enorme proyecto de ley republicano sobre impuestos, recortes de gastos, energía y frontera como una “abominación repugnante” debido a proyecciones de que aumentará considerablemente el déficit. El proyecto de ley fue aprobado por un estrecho margen en la Cámara de Representantes el mes pasado y está siendo considerado por el Senado. El multimillonario tecnológico ha dejado claro que pretende hundirlo o instar a los legisladores republicanos a reescribirlo significativamente. Trump y Musk no han hablado desde el arrebato inicial de Musk, según informaron varias fuentes a CNN.

El intercambio de ideas entre Trump y su megadonador, ex “primer amigo” y sustituto convertido en funcionario especial del Gobierno, marcó una ruptura muy pública de un antiguo centro de poder para la segunda administración Trump. El presidente había facultado plenamente a Musk para tomar medidas drásticas a través de su llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental para transformar el tamaño y el alcance del Gobierno federal, algo que Musk llevó a cabo con distintos grados de éxito. Sin embargo, la amistad se agrió rápidamente tras su partida, cuando Musk cuestionó duramente el punto más crítico de la agenda de Trump.

La situación se agravó aún más durante la tarde. Trump amenazó con “terminar los subsidios y contratos gubernamentales de Elon”, una medida que podría tener consecuencias devastadoras para sus negocios e incluso importantes implicaciones para la Estación Espacial Internacional.

Musk, por su parte, anunció sin presentar pruebas que Trump “está en los archivos de Epstein” y que esa es la “verdadera razón” por la que no se han hecho públicos más documentos sobre el financiero y pedófilo caído en desgracia, sin explicar cómo habría accedido a archivos no divulgados al público. CNN se comunicó con la Casa Blanca en busca de una respuesta. La inclusión del nombre de una persona en los documentos relacionados con el caso no indica por sí sola que haya sido acusada de algún delito.

Este jueves por la noche, tras la acusación contra Epstein, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró: “Este es un episodio desafortunado de Elon, quien está molesto con el Gran y Hermoso Proyecto de Ley porque no incluye las políticas que él quería. El presidente está enfocado en aprobar esta histórica legislación y en hacer que nuestro país vuelva a ser grande”.

Una fuente familiarizada con el asunto señaló que el Gobierno había publicado archivos relacionados con Epstein con el nombre de Trump incluido, y cuestionó que Musk planteara la acusación. Trump fue amigo de Epstein hace décadas y no ha sido acusado de ningún delito relacionado con él; su secretaria de Justicia ha declarado que Trump le ordenó revisar los archivos de la investigación y garantizar la transparencia.

“Si Elon realmente creía que el presidente estaba más involucrado con Epstein, ¿por qué estuvo con él durante seis meses y le dijo que lo amaba tanto como un hombre heterosexual puede amar a otro hombre heterosexual?”, preguntó la fuente, citando una publicación de Musk en febrero en X.

El multimillonario tecnológico también criticó la política arancelaria emblemática del presidente, afirmando “causará una recesión en la segunda mitad de este año”.

Y en un momento dado, Musk incluso apoyó la posibilidad de destituir al presidente y nombrar al vicepresidente, J. D. Vance, en su lugar.

Trump respondió de forma relativamente moderada, ndiciendo que no le molestaba que Elon se volviera en su contra, “pero debería haberlo hecho hace meses”. Poco después, se negó a responder preguntas de la prensa durante un acto con la Orden Fraternal de la Policía.

Las impactantes declaraciones de ambos este jueves intensificaron significativamente esa disputa y pusieron en duda el futuro de los negocios de Musk, así como su futuro con su vasta fortuna en futuras elecciones.

Musk, quien fue el mayor donador declarado públicamente en las elecciones federales del año pasado, había prometido donar millones a candidatos republicanos en 2026, y posteriormente indicó que planeaba reducir su gasto político. Las acciones de Tesla también se desplomaron el jueves al desmoronarse la relación entre Musk y Trump, y la compañía ya había sufrido un duro golpe tras las innumerables y controvertidas decisiones políticas de Musk. La amenaza de Trump de rescindir los contratos gubernamentales de Musk podría ser devastadora para sus empresas.

Las consecuencias inmediatas subrayan lo mucho que está en juego en este divorcio político, tanto para los dos hombres como para el Partido Republicano.

Y las comparaciones con una ruptura amorosa no fueron meramente implícitas. La escritora conservadora Ashley St. Clair, quien ha afirmado que Musk es el padre de su hijo, pidió a Trump en X que le avisara si necesitaba “algún consejo para rupturas”.

Durante su aparición de este jueves en la Oficina Oval junto al canciller de Alemania, Friedrich Merz, Trump insistió en que la molestia de Musk con la ley se debía a la eliminación de los subsidios para vehículos eléctricos, que beneficiaban a Tesla. También dijo que Musk “nunca tuvo problema” con la ley “hasta justo después de irse”.

Sin embargo, Trump dio a entender que la fractura ocurrió antes de la salida de Musk.

“Elon ya estaba ‘agotando mi paciencia’, le pedí que se fuera, le quité su Mandato de Vehículos Eléctricos que obligaba a todos a comprar autos eléctricos que nadie más quería (¡y que él sabía desde hacía meses que iba a quitar!), y se volvió LOCO”, escribió el presidente en Truth Social. Musk respondió que esa afirmación era “una mentira evidente”.

En otras publicaciones en X, Musk negó que supiera de antemano los detalles internos del proyecto de ley y dijo que la eliminación de los incentivos fiscales para vehículos eléctricos no tenía nada que ver con su oposición a la enorme legislación de política interna.

“Como sea. Mantengan los recortes a los incentivos para vehículos eléctricos y energía solar en el proyecto de ley, aunque no se toquen los subsidios al petróleo y el gas (¡muy injusto!), pero eliminen la MONTAÑA DEL CERDO ASQUEROSO del proyecto de ley”, dijo Musk en una publicación aparte. “En toda la historia de la civilización, nunca ha habido una legislación tan grande y hermosa. ¡Todo el mundo lo sabe! O se obtiene un proyecto de ley grande y feo o uno delgado y hermoso. Delgado y hermoso es el camino”.

Un estratega republicano que ha trabajado estrechamente con Musk restó importancia a la idea de que su oposición se deba solo a los subsidios para vehículos eléctricos, y le dijo a CNN que Musk estaba genuinamente preocupado por cuánto aumentaría el déficit, una razón que él ha mencionado públicamente en varias ocasiones. La Oficina de Presupuesto del Congreso, no partidista, ha estimado que la legislación aprobada por la Cámara aumentaría el déficit en US$ 2,4 billones debido a los amplios recortes fiscales.

Más de una hora después, Musk pareció estar abierto a la reconciliación, reposteando mensajes que expresaban esperanza de que la disputa no dañara su relación con Trump.

Desde la Oficina Oval, Trump recordó con nostalgia su alianza de campaña con Musk, quien contribuyó con al menos US$ 250 millones a los esfuerzos que apoyaron su candidatura presidencial de 2024.

“Elon me apoyó muy firmemente. De hecho, hizo campaña por mí. Creo que habría ganado; Susie diría que habría ganado Pensilvania fácilmente de todos modos”, dijo Trump, refiriéndose a su secretaria general, Susie Wiles, lo que pareció insinuar tensiones entre Wiles y Musk.

A medida que Musk intensificó esta semana sus ataques contra el proyecto de gasto de Trump, funcionarios de la Casa Blanca dijeron que el presidente se mostró sorprendido, decepcionado y “completamente desconcertado” por la retórica virulenta de su antiguo amigo cercano.

Trump se mostró visiblemente abatido al hablar de su deteriorada relación en la Oficina Oval.

“Esto ha estado rondando la mente del presidente los últimos días. No ha estado enojado, más bien en estado de shock y decepcionado con Elon”, dijo a CNN uno de los funcionarios de la Casa Blanca.

Trump ha estado preguntando a sus asesores cómo han repercutido los comentarios de Musk en los medios, según otro funcionario, incluyendo si podrían influir en el voto republicano sobre lo que él llama el “gran y hermoso proyecto de ley”.

“El presidente respeta a Musk y sinceramente le tiene aprecio. Por eso no ha querido atacarlo públicamente”, señaló el segundo funcionario.

Sin embargo, dijeron que la actitud de Trump y su falta de enojo hacia Musk ahora están cambiando después de las publicaciones del fundador de Tesla en X en las que atacó directamente a Trump, en particular una donde afirmó: “Sin mí, Trump habría perdido las elecciones”.

Trump pareció moderar su tono por momentos durante su reunión con Merz, diciendo que “siempre le gustó Elon”, antes de acusarlo implícitamente de sufrir el llamado “síndrome de trastorno por Trump”.

“No es el primero; la gente deja mi administración y nos quiere, pero en algún momento la extrañan muchísimo, y algunos la aceptan, y otros incluso se vuelven hostiles. No sé qué es. Es una especie de ‘síndrome de trastorno de Trump’, supongo que lo llaman, pero también lo tenemos con otros”, dijo.

“Se van, se despiertan por la mañana y el glamour ya no está”, continuó. “El mundo entero es distinto, y se vuelven hostiles. No sé qué les pasa”.

A pesar de las hostilidades, un símbolo de la amistad seguía en la Casa Blanca: el sedán rojo de Tesla que Trump compró en un evento para impulsar el negocio de Musk aún estaba estacionado en la entrada la noche del jueves.

Hender «Vivo» González

Con información de CNN en Español