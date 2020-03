Acuña Jr. confiado a pesar del inicio flojo en el Spring Training

Asegurando que todavía debe demostrar quién es y ratificar todo lo que ha hecho en sus dos estelares temporadas en las Grandes Ligas, el venezolano Ronald Acuña Jr. dijo que este Spring Training se parece al que vivió en el 2018, cuando estaba a las puertas de hacer su debut en la Gran Carpa.

“Yo diría que la única diferencia es que esa vez estaba bateando, y ahora mismo no estoy bateando muy bien”, dijo Acuña antes de irse de 2-1 con un sencillo y un boleto en la victoria por 3-0 sobre los Astros la tarde del martes.

Acuña ha mantenido su sentido del humor y actitud positiva dentro y fuera del terreno. Ciertamente no había ninguna razón para preocuparse cuando amaneció el martes con dos hits en 24 turnos y 11 ponches en nueve juegos de la Liga de la Toronja. El año pasado, en los primeros nueve juegos de los entrenamientos, tenía de 20-4 con un jonrón y nueve ponches.

Obviamente, ese trecho experimentado durante una serie de turnos sin importancia a finales de febrero y principios de marzo se había más que olvidado cuando Acuña cerró el año a sólo tres bases robadas de convertirse en el quinto pelotero con una temporada 40-40 en la historia de MLB.

“Yo siempre he comenzado lento y de verdad no sé por qué”, reconoció Acuña. “Es algo que no me preocupa mucho, porque yo sé de lo que soy capaz de hacer y sé lo que puede pasar en la temporada regular. Así que sólo mantengo la mente fuerte y tengo una actitud positiva”.

El manager de los Bravos, Brian Snitker, ciertamente no se ha preocupado por el hecho de que Acuña no haya estado productivo mientras se prepara para la campaña, que no comenzará antes de que sume más de 20 turnos durante las próximas dos semanas.

Lider