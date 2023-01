Actor Jerónimo Gil protagoniza incidente armado en una discoteca

El actor venezolano Jerónimo Gil tuvo una actitud violenta luego de ser expulsado de una discoteca ubicada en El Rosal, en Caracas, tras tener acciones irrespetuosas contra una mujer en el local.

A través de un video que circula por las redes sociales, se observa a Gil que reclama de forma agresiva para ingresar de nuevo al club nocturno, llamado Eco Caracas. «Gasté cinco mil dólares ahí mamaguevo, ¿me vas a sacar a mí?», gritó a los vigilantes del comercio.

Leer también: Esta fue la increible respuesta de Bad Bunny tras aventar el teléfono de una admiradora

En las imágenes se ve la forma en que el artista, notablemente intoxicado, trata de manera despectiva a los trabajadores del mencionado local. De acuerdo a testigos, Jerónimo Gil le tocó el trasero a una mujer que se encontraba en el restaurante. Ante esta actitud, procedieron a expulsarlo del lugar, situación que generó su molestia.

Posteriormente, el actor se montó en su camioneta y al salir del lugar vació la pistola con varios disparos al aire, actitud que ocasionó nerviosismo en quienes estaban presentes.

Actitud violenta de Jerónimo Gil

Pero esta no es la primera vez que Gil protagoniza escenas de este tipo. Recordemos que es el padre de los hijos de la también actriz Flavia Gleske. En el año 2012 se vio envuelto en polémicas con su expareja, a quien le destrozó la camioneta. “Yo le temo y le tengo terror a ese señor, mis hijos no se merecen algo como esto. No es la primera vez que me agrede. Luego aparece llorando y pidiendo perdón», dijo en ese entonces Gleske.

Asimismo, Jerónimo estuvo involucrado en problemas legales, tras estar presuntamente relacionado con una estafa de vehículos último modelo.

Con información de: VN