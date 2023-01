Actividades escolares arrancaron flojas en Lara

Las actividades escolares en el estado Lara arrancaron flojas, los educadores atendieron el llamado realizado por el gremio para protestar y exigir sus reivindicaciones salariales.

El equipo de Noticias Barquisimeto realizó un recorrido por los diferentes planteles educativos, verificando la poca afluencia de alumnos, docentes y personal administrativo.

En el Liceo Lisandro Alvarado, se visualizó poco personal estudiantil y docentes, al igual sucedió en el Rafael Monasterio, José María Domínguez y U.E Estadal Antonio Pinto Salinas, donde, los recintos educativos abrieron sus puertas, pero el personal abandonó las instalaciones por acudir a la protesta organizada para este lunes en horas de la mañana frente al edificio Buria.

Carlota Hernández, representante del Liceo Lisandro Alvarado, señaló que, “a pesar de conocer la situación de los docentes, es necesario que las actividades escolares se cumplan a cabalidad, la educación no tiene precio y nuestros muchachos no pueden pagar las consecuencias de un conflicto que no les compete a ellos”.

Por su parte, los estudiantes, resaltan que, para ellos, el año escolar ha sido muy difícil, no solo por la situación de pandemia sino, por que los docentes no dan las horas completas y ellos les afecta en su aprendizaje, por lo que hacen un llamado para que lleguen a un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes.

Zuleydy Márquez / NB