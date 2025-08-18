Acoso y represalias: Estudiante de Enfermería denuncia a profesores de la UCLA

Lo que comenzó como un acto de valentía para denunciar la presunción de un abuso, se convirtió en una pesadilla académica y personal para Rogna Martínez, una estudiante del programa de Enfermería de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA).

Martínez, quien cursa estudios desde 2022, denunció al profesor de Enfermería Pediátrica, Javier Sequera, por presunto acoso sexual sin penetración. La estudiante afirma que, como resultado de su denuncia, ha sido víctima de una represalia coordinada. Un grupo de 13 profesores, entre ellos la directora del programa Belkis Andrade.

La estudiante identifica a varios profesores y coordinadores que, según su versión, se prestaron para intimidarla y hacerla parecer una persona violenta. Entre ellos menciona a Rafael Camejo, Noirelys Buitrago, Belkis Carrera, Belkis Andrade (directora del programa de Enfermería), Clenibel Pacheco (coordinadora de Enfermería materno-infantil) y Roxana Hernández (coordinadora del semestre). También nombra a las profesoras Karina Rojas, Keila Garrido y Betsy Brizuela. “Me decían que estaba mintiendo y que si llegaba a instancias mayores, ya vería lo que iba a pasar”, relató Martínez.

En el marco de esta situación, el profesor denunciado, Javier Sequera, dejó la institución. Martínez menciona que él alegó tener miedo por su integridad física y mental y la acusó de perseguirlo, una afirmación que ella niega rotundamente.

Después de que Martínez denunciara al profesor, la profesora Betsy Brizuela le dijo que estaba «en contra del género masculino». La estudiante también afirma que un grupo de docentes, incluyendo a la profesora Avisai Hernández, intentó hacerla pasar por una persona emocionalmente inestable con el objetivo de expulsarla de la universidad.

A pesar de una apelación con apoyo legal, la estudiante fue sancionada con 15 días, lo que coincidió con el final del semestre y la llevó a reprobar una materia por tercera vez. Martínez lamenta que esto sucediera, ya que tenía «nota suficiente para aprobar mi materia y no con baja nota».

La estudiante cuestiona la lógica de esta sanción, dado que los profesores la acusan de haber agredido a 13 personas. “Si ellos alegan que agredí a 13 profesores, ¿por qué me dan la sanción mínima de 15 días?”, se preguntó.

Martínez afirma que ha agotado las vías internas, incluyendo una apelación con apoyo de abogados, y que incluso el centro de estudiantes no la apoyó por miedo a represalias. «El centro de estudiantes no hizo nada porque tiene miedo, porque los amenazaron a cada uno de ellos individualmente», indicó.

La estudiante ha decidido llevar el caso a instancias superiores y hace un llamado a las autoridades, incluyendo al fiscal general Tarek William Saab. «Ya esto va desde un proceso fiscal. A mí me aceptaron mi denuncia, me hicieron todas las pruebas, lloré todo lo que tenía que llorar, y en ningún momento ningún fiscal me ha dicho que he estado loca», declaró, refutando las afirmaciones que, según ella, han hecho psicólogas y profesoras sobre su estado emocional.

Martínez reta a quienes la acusan a que presenten sus pruebas ante la Fiscalía. «Los insto a que me denuncien por Fiscalía y que pongan su prueba», concluyó la estudiante, quién se muestra firme en su propósito de hacer justicia y continuar su carrera de Enfermería.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto