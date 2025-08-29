Accidentes de motos en Barquisimeto y Cabudare dejan un fallecido y un herido

La mañana de este viernes ha sido testigo de dos trágicos accidentes de tránsito que han sacudido a la comunidad de Barquisimeto y Cabudare. Un motorizado falleció en el primero, mientras que el segundo dejó un saldo de un herido.

El primer accidente, con un desenlace fatal, ocurrió en la vía que conecta a Cabudare con la redoma de Agua Viva, en el municipio Palavecino. Aproximadamente a las 8:23 a.m., Wilmer, un motorizado de 32 años residente de Campo Joven, fue embestido por otro conductor de motocicleta tras intentar esquivar un hueco en la vía y colisionar.

Choque frontal entre dos motocicletas

El motorizado que fue impactado, falleció de forma instantánea en el lugar y según testigos, el conductor de la otra moto, identificado como Manuel Contreras, también resultó gravemente herido.

Los hechos se encuentran bajo investigación por las autoridades competentes y se espera que en las próximas horas, se tenga más información y detalles de los involucrados en ambos sucesos.

Accidente en Pata E Palo

El segundo incidente, tuvo lugar en la subida de Pata ‘e Palo, en Barquisimeto, donde un motorizado fue embestido por un vehículo que se dio a la fuga. El conductor de la moto quedó tendido en el pavimento, pero fue atendido de inmediato por personal del Cuerpo de Bomberos del Municipio Iribarren. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona herida.

Por: Edwin «Sports» Hevia / NB



