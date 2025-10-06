Accidente en La Cañada: Microvan sin frenos choca a Transguaro y deja 7 heridos

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes 6 de octubre en el sector La Cañada, Barquisimeto, dejando un saldo de siete personas lesionadas.

El choque ocurrió cuando una micro van impactó por la parte trasera a una unidad de transporte masivo modelo Yutong (línea Transguaro). La microvan, que cubría la ruta hacia El Cují en la zona norte, presuntamente sufrió un desperfecto mecánico, lo que le hizo perder los frenos y colisionar contra el autobús.

La unidad de Transguaro (modelo Yutong) trasladaba a trabajadores de la Alcaldía del Municipio Iribarren, residentes de áreas como El Cují, Carorita y Tamaca. Aunque se estima que el autobús llevaba a más de 20 pasajeros, fueron siete las personas que resultaron afectadas directamente por el impacto.

Organismos de seguridad y rescate, incluyendo Bomberos, ambulancias privadas y la Ambulancia 24, junto con personal paramédico, se movilizaron de inmediato para atender a los heridos. Los lesionados presentaron principalmente golpes en las piernas y espalda.

Afortunadamente, se ha determinado que el suceso no causó daños graves a la integridad física de las víctimas.

