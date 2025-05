Accidente de tránsito en la vía a Sanare deja a funcionario de la PNB con múltiples fracturas

Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) identificado como Franyer Peña, de 27 años, resultó gravemente herido en un accidente de tránsito ocurrido aproximadamente a la 1 de la tarde de este 15 de mayo, en la vía a Sanare, a la altura del basurero, en el estado Lara. El incidente involucró un camión tipo cava y la motocicleta que conducía Peña.

Según el relato de un familiar que se comunicó con la redacción de Noticias Barquisimeto, el accidente se produjo cuando presuntamente «un camión se lo llevó por delante y le robó el canal». En un intento por salvar su vida, Peña logró esquivar y lanzarse de la moto, sufriendo graves lesiones. El familiar detalló que el funcionario presenta «múltiples fracturas, en la mandíbula 2, el fémur, la muñeca y el antebrazo», y actualmente se encuentra recluido en el Hospital Central de Barquisimeto.

La angustia de la familia no se limita a la delicada salud de Franyer. El familiar denunció que «Los dueños del camión no quieren hacerse responsables de los gastos médicos» y la atención que requiere el joven funcionario. «Necesitamos ayuda ya que no poseemos los recursos para todo lo que nos piden».

Además de la falta de colaboración económica, la familia también expresó su preocupación por el curso de las investigaciones. Denunciaron que presuntamente «Los dueños del camión pagaron para que soltaran al conductor y están esperando que pase el tiempo y se enfríe el procedimiento para que suelten el camión. Queremos que se haga justicia». Dijo Francys Campo, madre de Franyer.

Los familiares de Peña, hacen un llamado a las autoridades competentes para que realicen una investigación exhaustiva y transparente del accidente, se garanticen los derechos de la víctima y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto