Accidente de tránsito en la carretera Lara-Zulia deja varios heridos

Este domingo, 17 de agosto en horas de la tarde, un vehículo de transporte publico sufrió un severo choque a la altura del sector Monte Pío en la carretera Lara-Zulia.

El automotor marca Chevrolet, modelo Malibú, color blanco, proveniente de Maicao, habría sufrido un desperfecto mecánico, lo que ocasionó que el chofer perdiera el control y se estrellara contra gran árbol en la mencionada vía. Según reportó el periodista José Serna.

El impacto dejó varios pasajeros heridos, aunque los medios locales no reportaron cifra exacta ni la condición de salud en la que se encuentran.

Habitantes de la zona acudieron de inmediato para auxiliar a las víctimas mientras llegaban las autoridades, aunque llegaron a la brevedad.

Hender «Vivo» González

Con información de IG @noticiasaldia