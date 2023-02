“ACCESS BARS” y los 32 puntos cerebrales que activan la sanación 

La terapia a través del “Access Consciousness” está disponible en Barquisimeto, tras impactar en más de 170 países contribuyendo a cambiar la vida de cientos de miles de personas en todo el mundo en los 30 años más recientes.

Andreina Vásquez y Mélida Reyes

Este 18 de febrero en los espacios de la “Tetería VIP”, ubicada en Nueva Segovia en la ciudad de Barquisimeto, se darán cita con el público barquisimetano de forma gratuita, Mélida Reyes y Andreína Vásquez, especialistas en la terapia de bienestar integral denominada “Access Consciousness” o mejor conocida como “Access Bars” que, si bien llegó hace no mucho a nuestro país, son conocidas a lo largo de todo el mundo.

¿De qué trata la terapia a través de Access Bars?

Según la modalidad de Barras de “Access Consciousness”, existen 32 barras o puntos de energía en la cabeza que, al tocarlos, liberan la carga electromagnética de los pensamientos, ideas, actitudes, decisiones y creencias que pueden limitarnos en diferentes aspectos de la vida, a partir de la comprensión del cerebro humano como una computadora, las barras vienen a ser como el disco duro y al tocar esos puntos es como si presionamos el botón de ‘suprimir.

El fundador de este movimiento global que transforma la vida con herramientas muy simples es el norteamericano Gary Douglass. Es una modalidad apta para todas las edades y está destinada a aquellos que quieran “crear cambios en su vida a nivel emocional”, así como para personas con estrés, ansiedad, insomnio, depresión y problemas de concentración, entre otros.

En los espacios de la “Tetería VIP”, ubicada Calle 7 entre carreras 3 y 4, al lado de la Escuela Vicente Salias en Nueva Segovia quienes estén interesados en conocer a profundidad el alcance de este tipo de terapia que ha transformado vidas en todo el mundo, podrán participar de un conversatorio gratuito el 18 de febrero a partir de las 9.30 a.m.

Terapia de los 32 puntos

Las ponentes

Andreina Vásquez: “He trabajado en Sistemas de Gestión de Calidad, mercadeo y a nivel administrativo en empresas, buscando cuál era mi magia encontré hace un poco más de 4 años a Access Consciousness, me formé con varios talleres para ser Facilitador de Access Bars y manteniendo en la pregunta de ¿cómo podía relacionarme mejor?, porque era etiquetada como tímida, llego a mí los 7 pasos de la comunicación impecable me llamó mucho la atención, tomé las clases y me cautivó este sencillo y efectivo método de los 7 pasos, el cual lo puedo usar en todas las áreas de mi vida, y ahora soy Maestro de 7 Pasos”.

Mélida Elie Reyes: “Nací en Guacara y tengo 13 años viviendo en Caracas. Hago vida en ambos Estados de Venezuela. En mi búsqueda de tener más espacio de mi, de ese algo que me pusiera en contacto conmigo, que permitiera conectar con la alegría de vivir, en el 2018 llega a mi una sesión de barras de access bars y enseguida una clase que abrió mucho espacio en mi vida, permitiendo elegir e ir creando este camino de más conciencia día a día. Hoy doy sesiones y facilitó formación en Barras de Access, clases sobre el uso de otras herramientas de consciencia en diferentes áreas de nuestra vida, e introducciones inspiradas en libros de Access Consciousness”.