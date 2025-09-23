¿Accesible o un gasto extra?: Padres barquisimetanos opinan sobre los costos del regreso a clases

El equipo de Noticias Barquisimeto se trasladó al centro de la ciudad para conocer de primera mano la opinión de padres y representantes sobre el inicio del nuevo año escolar. El recorrido buscó indagar en diversos aspectos, desde las condiciones de las instalaciones educativas hasta los costos de la matrícula y las colaboraciones solicitadas.

Las clases en el estado Lara comenzaron de manera oficial el lunes, en un esfuerzo por la integración y bienvenida de los estudiantes. Sin embargo, las opiniones sobre la preparación de las escuelas son variadas.

Yolisbel Gil comentó que, a pesar de que la institución de su hijo se encuentra en buen estado, le solicitaron una colaboración de 250 bolívares para la inscripción, un monto que considera justo. Por su parte, Annelys Alvarado destacó que la escuela le parece cómoda y accesible, y mencionó que el costo de la inscripción ronda los $40 o $45.

No obstante, otros padres expresaron preocupación por las exigencias adicionales. Argelismar Camacaro señaló que algunas instituciones piden cajas de útiles por cada alumno, y en su caso, la colaboración para la inscripción fue de 400 bolívares. Sonyerlin Linares indicó que las colaboraciones, generalmente, son para adquirir pintura y otros materiales para la escuela, pero considera que son de bajo costo.

El tema de las condiciones de las instalaciones también fue un punto clave. Erika Rodríguez admitió que la escuela de su hijo, ubicada en un barrio, «necesita equipamiento y un poco de pintura», y por ello considera razonable una colaboración de un dólar para aspectos como el suministro de agua potable. Por otro lado, Jennifer Camacaro afirmó que la escuela de su hijo no está en buen estado, aunque la colaboración solicitada fue de 100 bolívares.

En cuanto a los costos, Darkis Rodríguez comparó los precios y afirmó que la inscripción de su hijo le salió en $63, un monto que le parece accesible en comparación con otras instituciones.

El inicio del año escolar 2025-2026 ha traído consigo tanto la alegría del reencuentro de los estudiantes como el desafío económico que enfrentan muchas familias. Las solicitudes de colaboración y los costos de inscripción se suman a la lista de gastos, y aunque algunos padres lo ven como un apoyo necesario para las instituciones, otros lo consideran una carga adicional en la economía familiar.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto