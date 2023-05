Abuela se niega a cuidar gratis a sus nietos, exigió un pago de 20 dólares

Una mujer compartió su enojo después de que su madre le cobrara $ 20 por hora para cuidar a su bebé recién nacido.



La joven de 29 años quería que la abuela del bebé cuidara mientras ella volvía al trabajo, pero no esperaba que le cobraran.



En Reddit, dijo que ahora se había «endeudado en espiral» debido a los costos del cuidado de los niños y no entiende por qué su madre no se lleva al bebé gratis.



«Le pedí a mi madre que me ayudara a cuidar a mi recién nacido para poder volver a trabajar una vez que termine mi licencia. Mi madre tiene 64 años, ha sido ama de casa desde 1992, y no ha sido parte de la fuerza laboral desde entonces».



«Ella se negó, dijo que era demasiado mayor y que ya crió a sus hijos. Agregó que si realmente quería a este bebé, entonces tal vez debería haber pensado en quedarme en casa como lo hizo ella para cuidarlo mientras mi pareja va a trabajar y proporciona». Para nosotros como una familia ‘tradicional’, expresó.



«Ella dijo que, si ella y mi papá pudieron resolverlo, nosotros también».



La nueva mamá agregó que no puede cubrir los costos de su familia solo con su salario, y que no tiene otra opción que trabajar.

Ella y su pareja también tienen deudas de préstamos estudiantiles y luchaban por mantenerse incluso antes de que naciera el bebé.



Continuó: Cuando le expliqué todo lo anterior a mi madre, ella procedió a decirme que me cobraría $ 20 por hora por cada hora que cuide al bebé, más los cargos por demora si llegamos tarde a la recogida.



Ante sus reclamos por el cobro que le había realizado su madre, la mujer no encontró apoyo en la red social, por el contrario, el resto de los usuarios le dieron el punto a la abuela del menor de edad.



“Lamento ser franco y grosero, pero tal vez no debiste tener un hijo si no puedes pagar para cuidarlo”, respondió un usuario. “Y si tu plan siempre fue volver a trabajar, debiste haberlo discutido durante el embarazo con tu mamá”, añadió otro.

Con información de Noticias24.