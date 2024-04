El derecho, es el conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento de una sociedad y cuando se enfoca en el área laboral sería en conjunto de reglamentos que regulan la relación entre un patrono y un trabajador en la legislación venezolana.

José Miguel Aguilera, abogado especialista en Derecho Laboral, durante el programa Actualizando con la periodista Zuleydy Márquez, trasmitido por la señal de Somos tv y la 93,5 fm, señaló que, “nos encontramos en un momento de crisis en Venezuela en materia laboral, primeramente por el desconocimiento de sus derechos que tienen los trabajadores; una de las cosas que solemos escuchar es ‘para qué vamos a hacer eso si no vamos a llegar nada’ y eso se debe a la ignorancia del trabajador, incluso del patrono de tomar las decisiones correctas a la hora de accionar en materia legal”.

En este contexto, manifestó que existen una serie de normativas que podemos leer e interpretar y estas no se aplican, también es necesario acotar que existe una crisis que está arropando tanto a los empresarios como a los trabajadores, “muchas veces me llegan mensajes diciendo ‘me están calculando mis vacaciones a 130 bolívares’ y esta situación no solo afecta al trabajador sino que también cumplir con todas las normativas no se adaptan al empleador, es decir que si él cumple con todas sus obligaciones tendría que pagar ‘demasiado’ y esto a una empresa pequeña lo perjudicaría de una manera negativa”.

Aguilera, resalta que tenemos que tener en cuenta que hay tres tipos de salario, los cuales son: salario base; salario normal; y salario integral; “cuando nos vamos a la ley nos habla de un salario normal, el base es el que se muestra en el contrato, el normal son las remuneraciones que tiene el trabajador por el fruto de su trabajo incluyendo las bonificaciones e incentivos y esto es lo que devenga al mes y el salario integral es el que se utiliza para calcular las prestaciones sociales”.

El artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajores y las Trabajadoras(LOTTT), existe una definición con respecto a lo que es el salario y este lo establece como, “Se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal, que corresponda al trabajador o trabajadora por la prestación de su servicio y, entre otros, comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y vivienda”.

En consecuencia a esto, el especialista en Derecho Laboral, refiere que, “el salario es todo lo que devenga el trabajador de manera ininterrumpida en el transcurso del mes por ende, puede ser los 130 bolívares lo que se expresan en el contrato y se le agregan las bonificaciones el empleador puede decir que se trata de remuneraciones y esto entra en el salario normal”.

En tal sentido, los bonos que tienen carácter salarial son por ejemplo, ‘bonos por puntualidad’, es decir los que por el fruto del esfuerzo del trabajador tiene un beneficio a la empresa.

Por otra parte, el especialista en Derecho, explicó que la inamovilidad laboral protege a los trabajadores de “que no sean víctimas de despidos injustificados, esto no quiere decir que el trabajador tenga ‘un escudo protector’ y que pueda hacer lo que quiera dentro de la empresa, sino que el patroni si no cumple con algunas de estas normativas puede despedir al trabajador”.

Para finalizar, Aguilera señala que en relación a los despidos, “si el trabajador comete una falta, no signofca ‘te me vas’, existen un procedimiento para esto que debe hacerse en la inspectoría del trabajo que es una calificación de despido y si no se cumple con este trámite se puede considerar que es un despido injustificado”. Este proceso dura un promedio de 30 días desde el momento del despido.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto