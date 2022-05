Abogado de los médicos detenidos en Lara: «Estamos pidiendo es que nos den el chance de defendernos»

La defensa de los médicos imputados en Lara por el Ministerio Público (MP), encabezada por la Abogado Almarina Ferrer, se pronunció este martes en las inmediaciones del Edificio Nacional, rechazando el proceso llevado a cabo hasta ahora con los galenos detenidos.

«No estamos sumados a ninguna confrontación mediática. Lamentablemente se expuso la verdad de un solo lado y la justicia tiene dos lados. Queremos hacerles saber que debe parar esta lucha y confrontación que no tiene ningún sentido, aquí no estamos midiendo fuerzas. Lo único que estamos pidiendo es que nos den el chance de defendernos», dijo Ferrer ante los medios, confiando en la justicia.

«Yo no se si las acusaciones de las víctimas son ciertas. Yo necesito tener acceso a las actas para poder defenderme, eso es lo que pedimos que los escuchen. Que haya un juicio justo y equilibrado, no que haya un escenario desigual», explicó la Abogada Defensora de los médicos.

Ferrer, comenta que este lunes 2 de mayo fue cuando le dieron acceso al expediente para saber de lo que se va a defender.

Seguidamente, calificó de abrupta la aprehensión de los médicos: «No existieron las formalidades de Ley que no inventé yo. Toda persona natural que esté requerida por la justicia, tiene el Derecho que se le llame y acuda voluntariamente. Sin comprometerse a la persecución penal», afirmó Ferrer.

Igualmente, añadió que las denuncias tienen ya cinco (5) meses en la Fiscalía del estado Lara.

Hace el llamado a la calma

Con respecto a los medios de comunicación, hizo el llamado a no publicar notas amarillistas, sin nombrar a ninguno en específico: «Pueden destruir a una familia entera, de una persona que se ha preparado 25 años o más», lamentó Ferrer.

La jurista hizo el llamado a los familiares y allegados de los médicos a la calma y a no caer en la confrontación con nadie en esta situación coyuntural.

No tocó el tema de la Clínica

Al ser consultada por la Clínica Las Mercedes, señaló que no está defendiendo a la Clínica, sino a las personas naturales: «No tengo poder para confrontar, representar o responder las preguntas de la Clínica Las Mercedes», apuntó.

Sobre las acusaciones de asepsia contra las médicos, dijo que no puede dar a nivel público los alegatos que va a presentar ante los tribunales: «No puedo exponer mis pruebas, para eso está el Ministerio Público que me las va a recibir», expresó.

«Hay una descalificación y contrapunteo con los medios de la que no me hago parte. La violencia mediática no tiene sentido». Pidió a las personas dejar la discordia y el desgaste de energía porque están haciendo más difícil la situación.

En este sentido, dijo que actualmente las afectadas están muy mal psicológicamente y la Dra. Rorayma Camacho sufre de diabetes: «A ellos los llevaron bajo engaño. La situación no es la mejor, ellos se sienten indefensos», aseguró.

Por último, afirmó que ella como Abogado va a seguir creyendo en la justicia venezolana: «Yo creo fielmente en la justicia, sino hubiese renunciado al caso», finalizó.

Noticias Barquisimeto