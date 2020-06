Abogado Alberto Pérez: “En tiempos de pandemia mas vale la ayuda que el lucro»

Cada 23 de junio se celebra en Venezuela el Día del Abogado por iniciativa de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, en ocasión de conmemorar el natalicio de Cristóbal Mendoza, quien nació en Trujillo el 23 de junio de 1772.

El actual Consultor Jurídico del Ejecutivo Regional Alberto Pérez (AP) detenta en su currículo una especialidad en “Criminalística”, en “Derecho Procesal Penal”, y a la espera del título como “Doctor en Gerencia”, además de haber obtenido el certificado de locutor en la Universidad Central de Venezuela.

Por ello nuestro editor José Israel González (JIG) conversó con este destacado profesional del derecho, quien hoy en día también coordina el “Frente de Abogados Bolivarianos del estado Lara”, desde donde asesoran a los organismos del estado para las políticas públicas y decisiones desde ámbito jurídico.

JIG: ¿Qué significa en estos tiempos de tanta conflictividad política celebrar el día del abogado?

AP: Significa mucho por la responsabilidad que tiene nuestra profesión que somos los encargados de promover y mantener la convivencia ciudadana. Los antecedentes históricos y hechos recientes nos han revelado la importancia y cambios en el entorno de los abogados/as, ser fieles colaboradores de la justicia y velar por ella, con un elevado espíritu de compromiso social, ético y moral.

JIG: Estamos en “cuarentena radical” lo cual hace difícil la vida del venezolano. En ese contexto ¿Cuál es el aporte que puede hacer un profesional del derecho?

AP: Los abogados se adaptan a las nuevas situaciones y entorno social, deben tener capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones de la sociedad, en este sentido hoy más que nunca nuestra labor es enaltecer nuestras instituciones democráticas y constitucionales, el respeto de los decretos de emergencia, y, por sobre todo, la lealtad a la estructura filosófica del Estado de Derecho. No son tiempos para ser creativos, para contraponer intereses particulares que no conlleven el fin último del estado social de derecho. Los derechos colectivos deben estar por encima de los particulares

Debemos ser solidarios buscar alternativas de ayuda al ciudadano común, prestar un servicio de orientación, de asesoramiento representando a una persona ante una situación judicial, asumiendo su defensa y protegiendo sus intereses, con los instrumentos jurídicos que ha colocado el estado por ejemplo: 1- En proteger a los ciudadanos arrendatarios en los procesos contractuales de arrendamiento (con el decreto presidencial). El ánimo de lucro está de vacaciones. En tiempos de pandemia, más vale la ayuda que el lucro, colaborar que facturar, ser solidario que exitoso, solucionar que litigar. 2- En proteger a los ciudadanos en el derecho de acceso a los servicios básicos alimentación, medicina, (con la ley de precios justo) herramienta jurídica que no permite que se especule, que se acapare con que se altere los precios

JIG: En medio de una pandemia el venezolano se siente indefenso jurídicamente para acceder a la justicia, toda vez que las actividades en los tribunales están paralizadas. ¿Cómo resolver eso? ¿Qué opciones tienen?

AP: ¿Cómo resolver eso?El COVID-19 plantean numerosos problemas jurídicos, y uno de ellos es mantener el acceso a la justicia ha sido una de las tareas más apremiantes en estos tiempos, por lo que hoy es tiempo de acción, no solo de reacción, tenemos que aprender a mantener nuestros cuerpos en casa mientras nuestras mentes y almas se siguen desplazando y dando lo mejor de si. Hagamos que la justicia se adapte a esta nueva era, debemos inventar y construir una justicia más cercana y humana, aunque más digital.

¿Qué opciones tienen? La transformación tecnológica de la justicia. Nada volverá a ser como antes, debemos ir caminando e ir el estado desarrollando la transformación digital y la adopción definitiva de herramientas tecnológicas, empezando por el hardware, continuando con el software, y Ante las restricciones en los derechos de movilidad, circulación, de acceso a los entes públicos y a la suspensión de las causas judiciales, la firma digital, el expediente electrónico, la recepción de comunicaciones digitalizadas, la videoconferencia en tiempo real son elementos que de forma definitiva deben adoptarse para la gestión judicial, pero para ello se debe de prever una normativa general respecto a las actuaciones judiciales para tales escenarios.

Las audiencias telemáticas como una posibilidad para aplicar justicia. Aprobar un protocolo de audiencias telemáticas para garantizar la justicia de forma remota. Como parte del procedimiento instalar salas virtuales con una plataforma que a través de ese sistema sea posible compartir documentos y grabar la audiencia. De la misma manera la firma de poderes y documentos internacionales en donde el notario se encuentra presente por videoconferencia.

La utilización de los medios alternativos de resolución de conflictos, tales como la mediación y el arbitraje. Como parte de esas soluciones intermedias que permiten alcanzar durante estos momentos un acuerdo sin tener que recurrir a los mecanismos jurídicos tradicionales, es decir, ante los tribunales competentes, ambas figuras como mecanismos de negociación, pueden ser de gran utilidad para llevar en buen término desacuerdos o situaciones de conflicto se recurre a un tercero imparcial para facilitar el consenso entre las partes, bien sean éstas personas naturales o empresas. Ambos procedimientos son voluntarios, es decir, los involucrados deben estar de acuerdo en su aplicación y su propósito, con las diferencias que se presentan entre ellos, es lograr un acuerdo sin tener que recurrir a las instancias judiciales, lo que acarrea una mayor inversión de tiempo y de recursos. Es importante destacar que la complejidad de algunos casos no admite este tipo de alternativa. Asimismo, existen situaciones en las que las partes han previsto en cláusula contractual el modo de resolución de controversias, confiriendo exclusivamente que en tales situaciones sean los tribunales los que resuelvan sus diferencias.

Ejercer la función social de la abogacía. Si bien es cierto los ciudadanos se sienten indefensos ante la paralización de las actividades judiciales no es menos cierto que está en nuestras manos como abogados encarnar en primera persona la función social de la abogacía, es decir, en estos momentos cruciales los abogados no sólo deben asesorar y defender los intereses de sus clientes, sino, sobre todo, aconsejarles en la obtención concordada de soluciones justas y equitativas para todas las partes en conflicto, hoy más que nunca un mal acuerdo será siempre mejor que un buen pleito, buscando la refinanciaciones, reestructuraciones societarias etc.

Una pandemia desestabiliza todo el entramado de relaciones contractuales que son el soporte de nuestras sociedades contemporáneas. Uno de los elementos fundamentales de cualquier contrato es el plazo en el cual se deben cumplir las obligaciones. Una emergencia de este tipo establece restricciones –a veces insalvables- para el cumplimiento de esos acuerdos. La llamada “responsabilidad patrimonial”, tanto contractual como extracontractual, encuentra aquí importantes desafíos, sobre todo de cara a lo que debe entenderse como casos de “fuerza mayor”, que impiden el cumplimiento de obligaciones.

JIG: ¿A la hora de tomar decisiones importantes, como decretos de emergencia en esta crisis sanitaria y de seguridad, cuál es el aporte o recomendaciones que un consultor jurídico le hace a la gobernadora del estado Lara?

AP: Como recomendación, sería el que dadas las circunstancias de orden social que ponen gravemente en riesgo la salud pública y la seguridad de los ciudadanos se debe tomar en cuenta que en estos momentos difíciles la justicia debe estar por encima del derecho. Que el derecho colectivo prevalece ante el derecho individual, por lo que con el objetivo de generar un adecuado distanciamiento social, es necesario la restricción del pleno goce de derechos como el de reunión y la libertad de circulación en espacios públicos y comunes, a excepción de aquellos en los que se produzca el abastecimiento de insumos básicos Y medidas positivas de protección para esos grupos vulnerables, entre los que se cuentan a los adultos mayores, las personas privadas de libertad, las mujeres, las personas con dificultades para la movilidad.

JIG: Sectores de la oposición política dicen que en el país no hay estado de derecho. ¿Con cuales argumentos se rebate esa tesis?

AP: La existencia de normas como imperativos de conducta es un presupuesto de toda sociedad para mantener el orden. No obstante, hay circunstancias extraordinarias que pueden vulnerar ese orden prestablecido y que en consecuencia requieren de una respuesta especial para salvaguardar las condiciones existenciales del Estado o, lo que es lo mismo, su territorio, población y ejercicio lícito y legítimo poder.

El Derecho de Excepción podría definirse entonces como un ordenamiento jurídico paralelo que concede un poder especial y temporal a la autoridad para atender un problema cierto y grave tal como está sucediendo en estos momentos (evitándose así la postura pasiva del Gobierno) pero que en ningún caso se considera un poder absoluto ya que, siempre, sin importar la gravedad de la emergencia, estará sujeto a claros límites que impiden desconocer los principios y postulados propios de un Estado Derecho, so pena de que el Derecho de Excepción pase a ser mera arbitrariedad bajo apariencia de legalidad lo que hasta ahora no ha sucedido pues sigue existiendo y en vigencia el Estado de Derecho, donde los principios y garantías como elementos del mismo y pertecientes a cada ciudadano se han venido respetándose. Hay un control político que viene ejerciendo la asamblea nacional, y hay El control jurídico que realiza la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para revisar, incluso de oficio, los actos del Estado.

JIG: ¿Cómo entender que las leyes se cumplen en el país, cuando para muchos existe una “anarquía política” donde hay un presidente en ejercicio, un llamado “presidente encargado”, dos Asamblea Nacional, y una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Está politizada la justicia en Venezuela?

AP: La legitimidad institucional está dada por el reconocimiento que le da el ciudadano a la misma. Los ciudadanos al acudir a ellas para la materialización de sus actos reconoce a sus representantes.La bifurcación del poder institucional en Venezuela, solo esta dada en palabras, es decir en “hecho más no de derecho”.Las leyes se cumplen al ser utilizadas por los mismos ciudadanos para cumplir con lo que se describe en ellas. Por ejemplo, hay decretado un “estado de excepción” donde se ha impuesto unas restricciones ylos ciudadanos las están cumpliendo, no existe otro disposición legal que haya dictado otra persona que invoque una investidura y haga de ello una anarquía en el cumplimiento de la norma.«El país sigue su marcha y el Gobierno sigue gobernando»

