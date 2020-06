Abogada Eva Leal: «Estoy feliz de salir de todo esto»

La abogada Eva Leal agradeció a su colega Luis Lecuna por la defensa en su caso, donde se le determinó libertad condicional con régimen de presentación cada vez que el tribunal lo requiere.

«El juez me lo reconoció y me dijo que gracias a la defensa que el había hecho, apegado a derecho solicitó que se me aplicará el numeral nueve sin presentación» fueron las primeras declaraciones de la abogada a las afueras del tribunal.

Hoy en horas de la mañana Leal fue trasladada al edificio Nacional, luego de estar detenida en el destacamento 121 de la Guardia Nacional Bolivariana en Barquisimeto.

«Estoy feliz de salir de todo esto»