Abogada de médicos imputados por presunta “mala praxis” rechaza amenazas contra el periódico Noticias Barquisimeto

La abogada defensora de los cuatro médicos de la clínica Las Mercedes de Barquisimeto, detenidos por presunta “mala praxis”, Almarina Ferrer, realizó un llamado a los medios de comunicación a no publicar “notas amarillistas”, porque perjudican no solo a una persona sino a una familia entera.

Abogada Almarina Ferrer, defensora de los médicos imputados y de Rosangel Granado

“Hay una descalificación y contrapunteo con los medios de la que no me hago parte. La violencia mediática no tiene sentido y rechazo las amenazas contra el periodista Daniel Oviedo y contra el medio digital Noticias Barquisimeto, y desde esta tribuna la rechazamos”, declaró enfáticamente la profesional del derecho.

“Así mismo, nos desligamos de las amenazas hechas por persona que, según el Jefe de Información de Noticias Barquisimeto Daniel Rodríguez, irrumpió la mañana del 3 de Mayo en la sede de la Corporación Somos donde funciona el medio de comunicación digital”, dijo la defensora de los médicos imputados.

Hay que recordar que la abogada penalista Almarina Ferrer es la que representa a la ex primera dama “chavista” de Palavecino, Rosangel Granado, en la acusación privada contra los periodistas Daniel Rodríguez y José Israel González; y contra el periódico Noticias Barquisimeto, por la presunta comisión del delito de “Difamación Agravada Continuada”, caso que en dos ocasiones el tribunal de juicio a cargo de la Juez Elena Maribel Párraga ha declarado “INADMISIBLE”.

La primera demanda contra el periódico fue declarada «inadmisible»

“Enfrentamos a un monstruo”

Sobre el caso de la Clínica las Mercedes y los cuatro médicos imputados por presunta “mala praxis”, la abogada Ferrer manifestó: “Solo pedimos tener las actas para poder defendernos. No pedimos que sean absueltos, solo queremos que los escuchen y se efectúe un juicio equilibrado.

Luego de varios días de haber sido aprehendidos los cuatro galenos, la abogada recibió las actas y ahora es cuando podrá realizar su defensa. Ferrer asegura que “se está enfrentando a un monstruo”, pero, aun así confía en la justicia venezolana para la resolución de este conflicto. “Ellos (MP) son Goliat, gigantes y nosotros un David chiquitito. Si no confiara en la justicia venezolana, hubiese renunciado al caso”, señala la jurista con 19 años de experiencia.

Seguidamente Ferrer calificó de exagerada y abrupta la aprehensión de los médicos Barbra Pereza, Rorayma Camacho, Jesús Sánchez y Rotymar Camacho. Toda persona que esté requerida por la justicia tiene el derecho de que se le llamen y acuda por voluntariamente”.

Ex primera dama vuelve amenazar a Noticias Barquisimeto

La ex primera dama del municipio Palavecino Rosangel Granado, volvió al ruedo en sus amenazas contra los periodistas de Noticias Barquisimeto, y a través de un video en redes sociales grabado desde su residencia en EEUU, anuncia nuevas acciones contra el periódico Digital, advirtiendo que “en los próximos días haré unas denuncias públicas”.

Rosangel Granado ex primera dama de Palavecino (Psuv), estado Lara

Durante el video, la ex directora de Desarrollo Social de la alcaldía de Palavecino explica que fue contactada por familiares de las víctimas de presunta “mala praxis”, y por familiares de los médicos detenidos, y en base a eso explica que tiene su propio criterio al respecto. “Tenemos derecho a la protección de nuestra imagen y de nuestro honor, y cuando las personas son expuestas al escarnio público se someten a un juicio mediático”, en clara alusión y cuestionamiento a los periodistas y medios de comunicación que han reseñado el caso de la Clínica Las Mercedes.

La segunda demanda contra Daniel Rodríguez y José Israel González también fue declarada «inadmisible».

Rosangel Granado, quien fue pareja del ex alcalde del Psuv Richard Coroba, ha contratado varios bufetes de abogados para intentar demandar por “difamación” al periódico Noticias Barquisimeto, y todas han sido declaradas “Inadmisibles” por los tribunales del estado Lara, y ahora buscó los servicios profesionales de la abogada Almarina Ferrer para insistir en una acción contra los periodistas Daniel Rodríguez y José Israel González, quienes representan al periódico digital.